Le 4 à la suite pour Victor Wembanyama (34 points) et les Spurs !

Malgré 15 points du duo Victor Wembanyama – Stephon Castle, c’est le Jazz qui fait la course en tête. Le 4/6 à 3-points et les 15 points de Keyonte George (26 points, 6 passes) donnent huit points d’avance à Utah (27-19). Il faut plusieurs ballons perdus des hommes de Will Hardy pour voir les Spurs rester en embuscade (35-32).

Chris Paul (14 points) confirme le renouveau des texans et il lance un 14-6 pour entamer la deuxième période, terminé par 5 points de Wemby, pour mettre San Antonio à +5 (46-41). Le Jazz réagit cependant immédiatement. Leur défense hausse le ton et leur zone ralentit les Spurs. De l’autre côté, John Collins (20 points, 13 rebonds) et Brice Sensabaugh (16 points) prennent feu. Collins domine à l’intérieur alors que Sensabaugh fait 4/5 de loin pour donner sept longueurs d’avance à leur équipe (66-59).

Champagnie en facteur X

Un Victor Wembanyama intenable limite cependant la casse avant que Stephon Castle ne lui emboite le pas pour terminer un 7-0 qui ramène les Spurs à égalité à la pause (66-66). Wemby continue sur sa lancée au retour des vestiaires. Il ajoute deux tirs primés et San Antonio pense prendre le contrôle des opérations (77-70), mais le Jazz retrouve sa partition. Keyonte George et John Collins infligent un 20-7 aux texans pour reprendre six points d’avance (90-84). Le mano a mano continue et San Antonio repasse devant en terminant la période sur un 12-3 (96-93) !

Collin Sexton (20 points) tente de réveiller ses troupes avec deux tirs à 3-points mais les Spurs encaissent avant de tuer le match. Julian Champagnie (15 points) marque trois tirs primés, Wemby sort les barbelés, Lauri Markkanen sort sur blessure et San Antonio passe à +13 (116-103). Ils sont désormais à 2 victoires et 1 défaite dans la NBA Cup et peuvent encore se qualifier pour les quarts de finale.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama dépasse Tim Duncan. Avec 34 points cette nuit, le Français compte désormais 14 matchs à 30 points ou plus. C’est le deuxième plus gros total dans l’histoire des Spurs pour un joueur sur ses deux premières saisons. Il vient de dépasser Tim Duncan (13 matchs), mais reste bien loin de David Robinson (41 matchs) ! « Wemby » a marqué 24 de ses 34 points en première mi-temps pour garder San Antonio dans le coup pendant un des moments forts du Jazz. Il a également été adroit de loin (6/14, 43%) et a de nouveau servi d’épouvantail en défense, en particulier lors du dernier quart-temps pour éviter un retour d’Utah.

– Stephon Castle continue de monter en puissance. En l’absence de Devin Vassell, Stephon Castle a de nouveau endossé avec brio le rôle de premier lieutenant de Victor Wembanyama. Il a marqué 16 de ses 23 points avant la pause, tout en délivrant 5 passes décisives. C’est son dixième match de suite à dix points ou plus. Le rookie continue d’impressionner par sa maturité et son calme sous pression. Il a également réussi à ralentir Keyonte George en dernier quart-temps alors que ce dernier avait la main chaude.

– Trop de ballons perdus pour le Jazz. Avec 21 pertes de balle, Utah s’est tiré une balle dans le pied pendant tout le match. Ils ont perdu 6 ballons en premier quart temps, 7 en deuxième, et 8 après la pause. Les Spurs ont su capitaliser sur ces bévues en marquant 33 points sur toutes ces balles perdues dont 24 en contre-attaque ! Alors qu’ils ont été adroits (51% aux tirs, dont 37% à 3-points), ils ont pris neuf tirs de moins que leurs adversaires. Un déficit difficile à surmonter.