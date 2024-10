Stephon Castle ne sait pas comment Gregg Popovich va l’utiliser

Chris Paul venait de piquer le ballon au moment de la relance du Magic. Stephon Castle était servi dans la raquette dans la foulée. Il a alors fait mine de s’élever pour attirer l’intérieur d’en face et servir son géant à lui, Victor Wembanyama. La connexion entre les deux plus haut choix de Draft des Spurs depuis Tim Duncan était faite.

« J’ai l’impression que le talent de Vic est illimité. Il peut tout faire sur le terrain, qu’il s’agisse de défendre, de remonter le ballon, jouer sur le ‘pick’ ou le ‘pop’, shooter en sortie d’écran. Ça n’a pas vraiment d’importance. Je suis impatient de voir l’année qu’il va connaître », s’enthousiasme le 4e choix de la dernière sélection.

Et les fans des Spurs sont sans doute autant impatients de voir à l’œuvre les deux jeunes talents combiner ensemble. Le souci est que le rookie a bouclé sa présaison sans vraiment savoir à quoi va ressembler la suite pour lui.

« Je ne sais pas vraiment, mais cela n’a pas vraiment d’importance pour moi », se détache-t-il à propos de la façon dont Gregg Popovich prévoit de l’utiliser.

Capable d’évoluer sur les postes de meneur et d’arrière, il aura de la concurrence. Le poste 1 est ainsi occupé par Chris Paul, devant Tre Jones. Sur le poste 2, Devin Vassell semble bien installé. En présaison, Stephon Castle a alterné les passages en étant le principal porteur de balle et d’autres en compagnie des meneurs cités plus haut.

De la taille jusqu’au poste 3

« J’ai le sentiment que le plus important est d’utiliser ma polyvalence sur le terrain », note l’intéressé, dont il ne faut pas oublier la taille (1m98) qui pourrait le faire se décaler jusqu’au poste 3.

Il dit vouloir rentrer sur le terrain sans « vraiment avoir d’attentes ». « J’essaie juste de jouer librement. La chose la plus importante est d’être sur le terrain pour trouver un moyen de nous aider à gagner. C’est un rôle suffisant pour moi », se fixe celui qui a tourné à 11 points, 3.6 passes et 2.4 rebonds en présaison.

Plus tôt dans le mois, son coach se disait « très impressionné » par ses performances lors du camp d’entraînement.

« C’est un jeune homme très mature. Il a une bonne approche et une bonne façon d’être, il avance, il a un bon QI basket, il est costaud. Il apprend vite. C’est un bon », qualifiait Gregg Popovich, en précisant que son rookie pouvait évoluer sur les « postes 1, 2 et 3 dès maintenant ».