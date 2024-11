Les Suns ont retrouvé leur souffle. Et accessoirement leurs superstars. Après une coupure de près d’une semaine dans leur calendrier, les joueurs de l’Arizona ont retrouvé Kevin Durant et Bradley Beal pour frapper un grand coup face aux Lakers (127-100). Effaçant ainsi leur série de cinq revers consécutifs.

Une victoire pleine d’autorité acquise derrière la belle prestation commune du « Big Three » local, Durant, Beal et Devin Booker terminant tous les trois à 23 points ou plus avec une répartition équilibrée des tirs.

Derrière le très costaud double-double d’Anthony Davis (25 points et 15 rebonds), ou celui d’un LeBron James (18 points et 10 passes) parfois maladroit (7/16 et 5 ballons perdus), les visiteurs ont tenu la distance pendant une mi-temps (62-60) avant de connaître une sérieuse panne dans le troisième quart-temps.

Le grand écart dans le troisième

L’attaque californienne s’est soudainement grippée car trop portée sur le tir longue distance. Oubliant presque de servir Davis dessous, les Lakers ont eu du mal à générer des tirs de qualité pendant de longues minutes. Tout l’inverse de Suns bien en rythme et sanctionnant la moindre erreur adverse.

Tandis que Jusuf Nurkic touchait un peu à tout dans la raquette des Suns, Devin Booker s’est chargé de faire beaucoup de mal à Austin Reaves en défense avec ses tirs en périphérie. Résultat : les locaux ont passé un 19-4 et les Lakers n’ont pu marquer que 8 points… dans les huit dernières minutes du quart-temps. Les locaux, aidés par quelques tirs longue distance de Royce O’Neale, ont pu entamer la dernière période dans les meilleures conditions (98-78).

Malgré les efforts de JJ Redick pour secouer son équipe depuis son banc, les Lakers n’ont pas été en mesure de réagir par la suite. L’écart s’est même aggravé. Alors qu’ils avaient inscrit 35 points dans le second quart-temps, les visiteurs n’en ont marqués que 40 en seconde période.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Suns, comme si de rien n’était. Les joueurs de Phoenix ont repris leur marche en avant de la plus naturelle des façons, avec leur plus large victoire de la saison. Comme un symbole, Kevin Durant a converti le premier tir de la rencontre, derrière l’arc. Un bon moyen de reprendre son chantier démarré en début de saison. Bradley Beal n’a pas paru beaucoup plus rouillé, tandis que Devin Booker pouvait retrouver le sourire et des espaces grâce à ses deux compères. Au complet, cette équipe à de quoi faire réfléchir… Les Suns (10v-7d) disposent désormais du même bilan que leurs adversaires du soir, qui restent, eux, sur trois défaites de rang.

– Première défaite des Lakers en NBA Cup. Les Californiens avaient remporté le premier tournoi de mi-saison de l’histoire l’an dernier en gagnant l’intégralité de leurs rencontres. En battant les Spurs, puis le Jazz cette saison dans le même contexte, les Lakers n’avaient pas encore perdu une seule fois dans cette compétition. C’est désormais chose faite pour eux qui reçoivent le Thunder vendredi, toujours dans le format Cup.

