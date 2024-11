Les Suns ont besoin de souffler

Avec six matchs – dont deux « back-to-back » – en neuf jours, les Suns n’ont pas été gâtés par leur calendrier ces derniers temps. On ne sait pas à quel point cet enchaînement a joué dans leur entame de rencontre ratée la nuit passée face aux Knicks.

Jalen Brunson a donné le ton dès les premières secondes avec deux paniers primés pour démarrer. Avec lui, les Knicks ont signé un 14-3 avec un parfait 4/4 de loin. « Ils ont rentré des tirs et nous ont mis la tête sous l’eau. Au final, on n’a jamais pu se remettre de ce départ », se désole Mike Budenholzer.

« Je crois que ça s’est beaucoup joué en transition après des ballons perdus, donc c’est lié au fait de ne pas sprinter en défense », remarque de son côté Devin Booker. Un manque d’engagement alors, ou de la fatigue tout simplement ?

Le coach de l’équipe assure, malgré les absences majeures, disposer d’un groupe toujours compétitif. Mais ayant clairement affiché ses limites défensives cette nuit. 44 points encaissés dans le premier quart-temps, 66 en cumulé sur les deux suivants, de niveaux d’adresse beaucoup trop élevés côté Knicks…

« On doit être meilleurs en défense », résume le coach en évoquant lui aussi des « lacunes » en transition ou dans le contrôle des coupes adverses dans le jeu sans ballon. L’attaque des Suns n’a pas toujours répondu présent non plus avant d’affronter les Knicks. Logique en l’absence de Kevin Durant et de Bradley Beal.

Cinq jours complets sans jouer

Sans eux, les Suns viennent de perdre cinq matchs de suite, et même six de leurs sept dernières rencontres sans « KD ». La bonne nouvelle est que « l’optimisme » est de mise en interne pour le retour des deux vedettes lors du prochain rendez-vous des Suns, face aux Lakers dans le cadre de la « NBA Cup », ou lors du match suivant face aux Nets.

Un « back-to-back » qui n’a lieu que la semaine prochaine (mardi 26 et mercredi 27). Les hommes de l’Arizona disposent d’une coupure de cinq jours sans jouer. Fait rare dans un calendrier NBA et bienvenu dans le cas des Suns.

« Quand le calendrier sort, il ne semble pas que ce soit quelque chose que l’on demanderait, mais peut-être qu’il y a un côté positif dans une pause de cinq jours. On peut aller au gymnase, regarder les choses et comprendre comment être meilleur. On doit tirer profit d’une telle coupure de différentes manières », note Mike Budenholzer.

Sentiment comparable pour Devin Booker qui voit dans cette séquence « un moment important pour que les gars reviennent en bonne santé et pour se regrouper. Il faut revenir avec la même énergie qu’au début de la saison et se remettre en selle. »