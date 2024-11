L’attaque des Knicks à plein régime sur le parquet des Suns

Les Knicks poursuivent leur montée en puissance. En s’imposant sans difficulté à Phoenix (122-138), les hommes de Tom Thibodeau démarrent parfaitement leur série de déplacements à l’Ouest en empochant une 4e victoire de suite.

Cette nuit, la formation new-yorkaise s’est surtout appuyée sur son attaque pour faire la différence. Les trois premières minutes de la rencontre ont donné un bon aperçu de la suite des événements. Derrière un Jalen Brunson – auteur de 50 points à 9/9 derrière l’arc lors de son dernier passage dans l’Arizona – très chaud dès l’ouverture, New York signait un 14-3 pour démarrer.

Et ceci grâce à un parfait 4/4 à 3-points, une adresse longue distance qui n’allait jamais quitter les visiteurs. Dès lors, ces derniers ont pu générer beaucoup d’espace au sein d’une défense adverse parfois très laxiste sur les coupes au cercle de Karl-Anthony Towns ou de l’ancien local de l’étape, Mikal Bridges.

Les Suns partent de trop loin

Après 12 minutes, les visiteurs avaient déjà dépassé les 40 points inscrits (28-44). Derrière les bonnes sorties de leurs titulaires (Tyus Jones, Jusuf Nurkic et Royce O’Neale à 14 points ou plus), les Suns ont bien tenté de s’accrocher. Leur leader, Devin Booker, montrant l’exemple avec un match très propre dans l’ensemble. Les Suns ont malgré tout regagné leur vestiaire avec 18 points de retard (58-76).

Il faudra attendre le dernier quart-temps pour voir les locaux vraiment inquiéter leurs adversaires, avec une poussée pour revenir à 12 points (108-120) à 7 minutes de la fin. Mais comme à chaque fois, l’attaque des Knicks, davantage portée par Karl-Anthony Towns dans le final, n’a eu aucun souci pour répondre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un festin offensif. L’équipe de New York, qui sortait de sa meilleure prestation d’attaque de la saison face aux Wizards (134 points), s’est montrée impressionnante de fluidité. 58% aux tirs dont 49% de loin, 30 passes décisives pour 50 paniers marqués, 60 points dans la raquette… Tous les indicateurs ont terminé dans le vert pour les Knicks dont tous les titulaires ont terminé à 14 points ou plus.

– Incorrigible Thibodeau. Les commentateurs d’ESPN n’ont pas manqué de le souligner. Après un temps-mort à 4 minutes de la fin et avec 19 points d’écart, Mike Budenholzer décidait logiquement de vider son banc. Son homologue d’en face allait, lui, attendre deux bonnes minutes supplémentaires pour en faire autant. La gestion des minutes est un marronnier avec lui, mais ce choix interroge encore plus dans un match où son équipe n’a jamais été menée et dont l’écart a souvent dépassé les 20 unités. Malgré tout, ses titulaires ont tous joué au moins 34 minutes.

– Les Suns perdent du terrain. Alors que les Knicks enchaînent une 4e victoire de suite, les joueurs de l’Arizona affichent la dynamique inverse avec cinq revers de rang. Leur début de campagne idyllique paraît lointain aujourd’hui. La bonne nouvelle est qu’il y a de l’optimisme quant au retour de l’homme fort du début de saison, Kevin Durant, susceptible de revenir pour le prochain match face aux Lakers. Bizarrerie du calendrier, cette rencontre dans le cadre de la « NBA Cup » n’a lieu que mardi prochain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.