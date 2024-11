Grosse performance d’Armel Traoré en G-League

Tandis que Bronny James est souvent en difficulté en G-League, Armel Traoré, lui, s’éclate et enchaîne les grosses performances. Aux points comme aux rebonds, il a régulièrement brillé depuis le début de la compétition, mais jamais avec autant d’épaisseur et de chiffres que face aux San Diego Clippers.

Le Français a compilé 17 points, 22 rebonds et 3 contres ! « Je joue dur, c’est tout. Je suis un chien », déclare-t-il après la rencontre. « J’essaie simplement de jouer de la bonne manière, avec énergie, car c’est mon jeu ça. »

Les South Bay Lakers (privés de Bronny James, blessé au genou) ont remporté le derby (95-85) après un match où chaque équipe a eu ses moments forts. C’est avec un 9-2 en dernier quart-temps que l’ancien de Blois et ses coéquipiers ont fait l’écart et ont réussi à s’imposer. C’est leur deuxième victoire en six rencontres.

Après cinq matches en G-League, dont quatre où il fut titulaire, Armel Traoré tourne à 16.8 points à 50% de réussite au shoot, 10.6 rebonds, 1.2 interception et 1 contre de moyenne en 30 minutes.