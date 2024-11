Encore une fois, Armel Traoré fait beaucoup mieux que Bronny James en G-League

Pour son premier match en G-League, Bronny James n’avait clairement pas réalisé une grande performance, avec seulement 6 points à 2/9 au shoot et 5 balles perdues dans une large victoire (110-96) face aux Salt Lake City Stars.

Pour sa deuxième sortie, puisqu’il ne jouera que les matches à domicile, face aux Stockton Kings, et toujours sous les yeux de son père LeBron James, le 55e choix de la dernière Draft n’a guère fait mieux en compilant 4 points à 2/10 au shoot, 2 rebonds et 2 passes en 25 minutes. Et lui et les siens ont perdu (122-127).

De son côté, Armel Traoré a en revanche confirmé son premier match (10 points, 11 rebonds) en montant même d’un cran avec 25 points et 11 rebonds en 34 minutes. Le Français a certes été un peu maladroit, avec 7/16 au shoot, et il a eu du déchet dans son jeu (5 ballons perdus ainsi que 6 fautes commises), mais il termine bien meilleur marqueur et rebondeur des South Bay Lakers dans cette rencontre.

De quoi fêter, de la meilleure des manières, ses premières minutes en NBA récoltées face aux Pelicans.