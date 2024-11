Pour leurs débuts en G-League, Armel Traoré brille plus que Bronny James

Sous les yeux de LeBron James et Anthony Davis, les South Bay Lakers ont débuté leur saison de G-League par une large victoire (110-96) face aux Salt Lake City Stars. Tous les regards étaient braqués sur Bronny James, mais le rookie n’a pas fait d’étincelles avec 6 points à 2 sur 9 au tirs.

En revanche, Quincy Olivari a été brillant avec 28 points, 10 rebonds et 6 passes, tandis que Armel Traoré signe un beau double-double en sortie de banc avec 10 points, 11 rebonds, mais aussi 4 interceptions et un contre. Grâce aux 27 points de Maxwell Lewis, les Lakers ont compté jusqu’à 23 points d’avance, avant de lever le pied en dernier quart-temps.

Les mêmes systèmes qu’en NBA

« Je me suis senti bien en allant sur le terrain et en jouant mon jeu », a réagi Bronny James, qui avait joué la veille en NBA face aux Sixers. « Il n’y a pas de grande différence. J’ai juste joué au basket et je me suis senti bien. »

Pour son coach, le but est vraiment d’aider son développement, mais aussi de tous les jeunes qui effectueront les allers-retours entre la NBA et la G-League.

« C’est la beauté de ce que nous faisons ici. L’important pour nous est qu’il n’y ait pas de véritable transition. South Bay et Los Angeles sont identiques », a rappelé Zach Guthrie, le nouveau coach de la franchise. « Nous avons la même terminologie, nous utilisons les mêmes mots, les systèmes sont les mêmes, les schémas défensifs sont les mêmes. Sa transition se fait donc en douceur. C’est comme si Christian [Koloko] avait joué contre Memphis. C’est ce que nous voulons faire, c’est-à-dire assurer une transition en douceur entre les deux équipes, jouer dur, exécuter les mêmes choses. Tout ce qu’on leur demande de faire à Los Angeles, on leur demande de le faire à South Bay. »

Comme prévu, Bronny ne jouera que les rencontres à domicile, et sa prochaine sortie est prévue le 17 novembre face aux Stockton Kings.