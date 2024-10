Quincy Olivari ému aux larmes de croiser son idole Stephen Curry

La NBA est un énorme business, où tout semble aseptisé, mais parfois, au détour d’une conférence de presse, l’émotion prend le dessus. Comme cette nuit lorsque le jeune Quincy Olivari a répondu à une question sur Stephen Curry.

Auteur de 22 points dans la déroute des Lakers face aux Warriors, le rookie a simplement craqué lorsqu’il a expliqué tout ce que représentait le meneur des Warriors pour lui.

« Je l’adore depuis que j’ai 11-12 ans… Je ne sais même pas quoi dire » confie-t-il, des sanglots dans la voix. « C’est mon joueur préféré de tous les temps, et la première chose qu’il m’a dite, c’est qu’il était fan de mon jeu. À vrai dire, je suis un grand fan de lui. J’avais son maillot. Il l’a signé deux fois. Je dormais avec ce maillot ».

La preuve en images…

Après la rencontre, Quincy Olivari a croisé Stephen Curry, et il lui a gentiment demandé s’il pouvait prendre une photo avec lui ! « Je voulais tellement être comme lui, que rien que le fait de le rencontrer, qu’il me respecte et qu’on puisse parler ensuite… Il m’a donné ses chaussures et les a signées. Cela compte plus que tout au monde ! »

Voici la vidéo de Quincy Olivari, ado, qui fait signer son maillot par Stephen Curry…