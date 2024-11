Trae Young et Zaccharie Risacher, les premiers à gagner à Cleveland !

Les Cavaliers commencent fort la rencontre en infligeant un 10-0 grâce à l’énergie de Jarrett Allen sous le cercle puis l’adresse d’Isaac Okoro à 3-points. Evan Mobley se met en jambes avec un « dunk » autoritaire et Ty Jerome règle la mire derrière l’arc. Les Hawks de Zaccharie Risacher se reprennent avec Jalen Johnson à mi-distance puis De’Andre Hunter à 3-points. Atlanta revient grâce à son adresse lointaine (35-35).

Evan Mobley s’illustre encore dans les espaces libres d’Atlanta et Donovan Mitchell règle la mire à 3-points. Trae Young ouvre son festival à la passe, en trouvant Bogdan Bogdanovic derrière l’arc. La star d’Atlanta trouve ensuite par deux fois Jalen Johnson en hauteur, mais Darius Garland offre à Ty Jerome un 3-points facile. Les deux formations se rendent coup pour coup, mais Cleveland reste devant à la mi-temps (64-61).

Le coup de chaud de Risacher

À la reprise, Trae Young trouve Zaccharie Risacher à 3-points (67-67) et le Français va poser son empreinte sur ce 3e quart-temps. Le triple « All-Star » récompense les bons mouvements sans ballon du Français qui va inscrire trois tirs derrière l’arc, pour planter 13 points en 3 minutes ! Donovan Mitchell répond à l’énergie des visiteurs avec deux drives, puis Cleveland fait bien circuler le ballon pour offrir un tir lointain à Darius Garland. Young, en maestro ce soir, trouve Hunter à 3-points et les Hawks sont devant (98-95).

De loin, Johnson prend soin du matelas des Hawks, puis Capela conclut les bons efforts de Young à la passe. Le rythme est effréné et Mitchell ramène les Cavaliers à cinq points avec un eurostep avant de trouver Allen sous l’arceau. Après un tir non loin du logo, Young se fait subtiliser la balle par Ty Jerome qui enchaine, seul, à 3-points pour faire revenir les Cavaliers à 4 points (122 – 126).

Revanchard, le meneur des Hawks accepte un nouveau défi contre Ty Jerome en tête de raquette et se reprend, avec à nouveau un énorme shoot du logo ! Les Hawks de Zaccharie Risacher restent devant et s’imposent 135 à 124. Atlanta se relance après trois revers de suite et la meilleure équipe de la ligue subit sa première défaite à domicile (10v-1d).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record en carrière à la passe pour Trae Young. Pour répondre à l’amende de la NBA, le meneur bat son record en carrière avec 22 passes. Avec 20 points au compteur, la star des Hawks a su anéantir le momentum adverse en toute fin de match en restant confiant à 3-points malgré sa maladresse (3/13). Jalen Johnson et De’Andre Hunter ont quant à eux inscrits 22 et 26 points dans l’effort ultra-offensif des Hawks.

– Zaccharie Risacher, propreté et sérénité. En inscrivant 13 de ses 17 points dans les trois premières minutes du 3e quart-temps, le Français a remis les Hawks sur de bons rails. À 2/2 aux lancers, 3/6 de loin et 6/10 au global, le premier choix de la Draft ne perd aucun ballon et signe son 3e meilleur match de sa saison.

– Première défaite à domicile pour les Cavaliers. Finalement, Cleveland a bien quelques faiblesses. Les 22 points et 12 rebonds d’Evan Mobley et les 30 points de « Spida » Mitchell n’ont pas suffi face au rythme effréné d’Atlanta.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.