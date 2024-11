Les Mavericks donnent la leçon aux Knicks

Luka Doncic peut prendre son temps avant de revenir, ses Mavericks ont appris à gagner sans lui ! Toujours privés de leur leader, mais aussi de Klay Thompson et Daniel Gafford, les finalistes NBA s’imposent facilement face aux Knicks après une première mi-temps quasi parfaite.

Après le traditionnel round d’observation de trois, quatre minutes, et malgré leur maladresse de loin, les Mavericks sautent à la gorge des coéquipiers de Karl-Anthony Towns. Les sorties de balle sont propres, et Naji Marshall ou PJ Washington enchaînent les paniers faciles. L’entrée de Spencer Dinwiddie fait du bien, et Dallas signe un 16-3 pour prendre 13 points d’avance (20-7). En face, les Knicks sont patauds, et le repli est mal assuré. Après douze minutes, la 2e meilleure attaque de la NBA n’a inscrit que 15 points, et les Mavericks conservent ces 13 points d’avance (28-15).

Une vraie démonstration collective

On attend une réaction des Knicks, mais elle ne vient pas… et c’est Quentin Grimes qui se charge de punir ses anciens coéquipiers (38-20). À ses côtés, PJ Washington crève l’écran. Il étouffe OG Anunoby, tout en jouant les plaques tournantes en attaque. Et quand il sort, c’est Naji Marshall qui punit les Knicks pour passer l’écart à +24 (46-22).

En face, Jalen Brunson fait du Jalen Brunson, mais ses lieutenants sont en faillite, et le duo Marshall-Washington continue son festival, bien servi par Kyrie Irving. Sur un dernier « floater » de leur meneur, les Mavericks atteignent la pause avec 22 points d’avance (60-38).

Au retour des vestiaires, Karl-Anthony Towns se réveille, mais Dallas répond par son collectif. Le danger vient de partout, et la maladresse à 3-points du début de match n’est qu’un lointain souvenir. Alors que Brunson avait ramené les siens à -15, le duo Dinwiddie-Grimes plante deux 3-points de suite pour redonner de l’air. À la fin du 3e quart-temps, les Mavericks mènent encore de 19 points (90-71).

Le 4e quart-temps est plus débridé avec deux coaches qui décident de ne pas siffler la fin de partie. Dereck Lively II en profite pour faire le spectacle, et Washington frappe de loin (113-95). Punition, ou pas, Tom Thibodeau laisse ses stars sur le parquet, et le duo Bridges-Brunson limite la casse pour un écart final de 15 points (129-114).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première historique. Pour la deuxième rencontre de suite, les Mavericks terminent avec quatre joueurs à 20 points et plus : Irving, Grimes, Marshall et Dinwiddie. C’est une première dans l’histoire de la franchise, et en l’absence de Luka Doncic, Dallas mise sur son collectif pour remporter une 6e victoire en sept matches.

– Washington indispensable. Luka Doncic absent, les Mavericks ont placé PJ Washington au coeur de leur attaque. L’ailier-fort distribue le jeu, déboule sur transition, et frappe de loin. Mieux, c’est devenu un super défenseur, et OG Anunoby ainsi que Mikal Bridges ont eu du mal à le déborder.

– New York maladroit. Les Knicks ont signé, sans doute, leur plus mauvaise mi-temps de la saison avec un 26% aux tirs ! En première mi-temps, seul Mikal Bridges inscrit deux 3-points, et tous ses coéquipiers loupent la cible. Même des tirs ouverts sont ratés. Une soirée à oublier après le festival contre les Nuggets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.