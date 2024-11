Une soirée historique pour l’attaque des Knicks

Avec 119.1 points de moyenne et une efficacité offensive de 122.4 points sur 100 possessions, les Knicks possèdent carrément la deuxième meilleure attaque de la NBA. Certes, quand on évolue à l’Est, le calendrier est plus sympa, mais cette nuit, les joueurs de Tom Thibodeau étaient à l’Ouest, et ils ont explosé la défense des Nuggets avec 145 points inscrits ! C’est leur meilleur marque depuis novembre 1980…

Mieux encore, Jalen Brunson et ses coéquipiers égalent un record de franchise avec 45 passes décisives ! Un record qui date de 1979. « C’est ce que j’ai aimé dans ce match, mais je trouve que l’équipe est très altruiste depuis le début de saison » souligne Tom Thibodeau. « Nous créons de bons tirs et nous trouvons le gars qui a la main chaude ou un bon matchup, mais nous le faisons par le mouvement, et c’est tout le monde qui travaille ensemble pour créer les bons tirs. Quand nous faisons cela, nous sommes une excellente équipe en attaque ».

Tom Thibodeau sait aussi mettre en place une attaque

Mike Malone, dont les Nuggets possèdent aussi une belle attaque quand ils sont au complet, est admiratif.

« J’espère que tous les haters de Coach Thibs, qui disent qu’il n’est pas capable de coacher une attaque, apprécient vraiment… » ironise-t-il. « En attaque, c’est une équipe d’élite ! Brunson est l’un des meilleurs meneurs. KAT est l’un des joueurs les plus difficiles à défendre. Il y a OG, Hart, Bridges. C’est vraiment une bonne équipe. Ils nous avaient déjà humiliés au Garden (ndlr : 122-84) ».

Aux côtés d’un OG Anunoby en mode record, il y a Jalen Brunson, qui égale son record en carrière avec 17 passes. C’est le premier joueur des Knicks en 15 ans à terminer une rencontre avec au moins 20 points et 15 passes.

« Défensivement, on a fait du grand boulot, et en attaque aussi évidemment. C’était une soirée historique en attaque » répète Karl-Anthony Towns, auteur d’un 12/15 au tir. « Des deux côtés du terrain, tout a fonctionné ».