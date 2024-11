Le MVP de la nuit | OG Anunoby en mode Kevin Durant

Après s’être agacé qu’on sous-estime ses qualités d’attaquant, OG Anunoby se lâche ! À Utah, il avait battu son record de points sous les couleurs des Knicks avec 27 points, mais cette nuit, il a fait beaucoup mieux : 40 points dans la superbe victoire à Denver. C’est son nouveau record en carrière !

Auteur de « moves » dignes d’un Kevin Durant avec départ en dribble, feintes, puis step-back, OG Anunoby n’est pas loin du match parfait avec un 16 sur 23 aux tirs, dont 5 sur 7 à 3-points. Le tout avec 5 rebonds et 4 passes, tout en donnant un coup de main à Karl-Anthony Towns pour défendre sur Nikola Jokic. À l’image de ce contre sur le « Joker » où il récupère la balle pour filer marquer en contre-attaque.

« Marquer 40 points, c’est bien, mais gagner, c’est mieux… Je m’améliore de match en match. Je suis sûr que je vais continuer de m’améliorer », assure l’ailier des Knicks. « Je suis tout simplement à l’aise … Il faut être prêt à tirer et ne pas refuser des tirs. Et je suis davantage à l’affût ».

Il transforme l’attaque des Knicks

Plus gros contrat de l’histoire des Knicks avec ses 213 millions de dollars empochés cet été, OG Anunoby a frappé d’entrée avec un 4 sur 4 aux tirs, dont 2/2 à 3-points.

À la fin du premier quart-temps, il en est déjà à 12 points, et il profite des caviars de Jalen Brunson (17 passes, record personnel) et des espaces créés par Karl-Anthony Towns (30 points, 15 rebonds). Après frappé de loin, Anunoby enchaîne sur contre-attaque, et ses dunks du début de la 2e mi-temps permettent aux Knicks de mener de 26 points ! Denver ne reviendra pas au score, et des « OG OG » montent des gradins de la salle des Nuggets !

Considéré comme l’un des meilleurs « two-way player » de la ligue, OG Anunoby semble avoir franchi un cap en novembre. Il tourne à 21.5 points de moyenne en novembre, et les Knicks affichent l’une des meilleures attaques de la ligue.

« Je veux qu’il soit décisif » expliquait récemment Tom Thibodeau. « Quand il joue comme ça, c’est toute l’équipe qui est plus efficace. Quand il coupe avec détermination, quand il attrape la balle, et qu’il est prêt et équilibré pour prendre des tirs… Il a trouvé le bon rythme ».

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2024-25 NYK 16 36 50.5 40.0 81.8 1.1 4.3 5.4 2.0 2.6 1.6 1.1 0.7 17.8 Total 434 29 47.5 37.7 74.9 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.