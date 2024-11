Stats & Highlights | Le Thunder s’éclate à Sacramento, Tyrese Haliburton retrouve des couleurs

Après un léger coup de moins bien, avec une première série de deux revers de suite cette saison, le Thunder repart de l’avant. Les hommes de Mark Daigneault ont parfaitement démarré leur série de déplacements à venir en s’imposant avec autorité à Sacramento.

Alors que les deux équipes étaient quasiment à égalité à la pause, Shai Gilgeous-Alexander (37 points) et les siens ont mis un sérieux coup d’accélérateur en seconde période pour s’imposer de plus de 20 points. Pour épauler « SGA », Jalen Williams a marqué 28 points, tandis que Isaiah Hartenstein (17 points et 10 rebonds) semble être comme un poisson dans l’eau à OKC.

Le Thunder (13v-4d) reste ainsi au sommet de sa conférence, tandis que les Kings (8v-10d) ne décollent pas et subissent un 4e revers de rang. Ces derniers ne disposent que d’une victoire d’avance sur les Blazers (7v-11d), largement battus par les Grizzlies (11v-7d) de Ja Morant (22 points et 11 passes), qui venait de manquer huit matchs.

Jaden Ivey au buzzer !

Le meneur de Memphis a été bien soutenu par son secteur intérieur et son équipe bien aidée par la maladresse de leurs adversaires (33%…). Au rayon des équipes très à la peine à l’Ouest, la pire d’entre elles, les Pelicans (4v-14d) rendaient visite aux Pacers (8v-10d).

Et malgré le retour en jeu de CJ McCollum (23 points) ou le record en carrière d’Elfrid Payton (21 passes !), NOLA s’est inclinée de peu, pour la 5e fois de suite, dans l’Indiana où Tyrese Haliburton, décidément plus à l’aise sur ses terres cette saison, a signé l’une de ses meilleures performances de l’année (34 points et 13 passes) et s’est montré décisif.

En parlant d’être décisif, la palme de la soirée revient à Jaden Ivey. Sur un « runner » avec sang-froid, l’arrière (25 points) a signé le tir de la gagne au buzzer face aux Raptors (4v-14d) de Scottie Barnes (31 points et 14 rebonds). Encore privés cette nuit de Cade Cunningham (hanche), les Pistons (8v-11d) restent accrochés au wagon des équipes susceptibles de disputer le play-in.

Detroit – Toronto : 102-100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 84 ORL 95 DET 102 TOR 100 IND 114 NOR 110 ATL 119 DAL 129 BOS 126 LAC 94 MEM 123 POR 98 DEN 118 NYK 145 GSW 120 BRO 128 SAC 109 OKC 130

Indiana – New Orleans : 114-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 84 ORL 95 DET 102 TOR 100 IND 114 NOR 110 ATL 119 DAL 129 BOS 126 LAC 94 MEM 123 POR 98 DEN 118 NYK 145 GSW 120 BRO 128 SAC 109 OKC 130

Memphis – Portland : 123-98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 84 ORL 95 DET 102 TOR 100 IND 114 NOR 110 ATL 119 DAL 129 BOS 126 LAC 94 MEM 123 POR 98 DEN 118 NYK 145 GSW 120 BRO 128 SAC 109 OKC 130

Sacramento – Oklahoma City : 109-130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.