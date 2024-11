Kyrie Irving dicte sa loi à Atlanta

En l’absence de Luka Doncic et Klay Thompson, les Mavericks auraient pu plonger au deuxième soir d’un « back-to-back » après avoir perdu en prolongation la veille à Miami. Bien au contraire, sur le parquet d’Atlanta, les hommes de Jason Kidd ont su faire front, avec le trio Dinwiddie-Hardy-Marshall pour épauler un Kyrie Irving devenu injouable sur la fin, pour aller chercher la victoire, 129 à 119.

Plus frais, les Hawks ont su prendre le match par le bon bout avec un Zaccharie Risacher en mode passeur pour les 3-points de Dyson Daniels et Jalen Johnson (12-4).

L’écart est rapidement monté jusqu’à +13 (31-18) jusqu’au réveil de Dallas, impulsé par un 8-0 pour terminer le premier quart-temps, grâce à la paire Washington-Gafford et au 3-points de Naji Marshall à une seconde du buzzer (31-28).

Spencer Dinwiddie et Naji Marshall ont maintenu la tendance jusqu’à ce que Jaden Hardy ne prenne la relève avec 7 points de suite, une série ponctuée par deux paniers à 3-points de Kyrie Irving pour faire passer Dallas à +6 (50-56). Alors que les Mavs semblaient dans leur zone de confort, les Hawks ont réussi à finir fort pour inverser complètement le cours du jeu.

Il y a d’abord eu le dunk destructeur de Clint Capela avec la faute en prime, puis un cinglant 14-2 pour conclure la première mi-temps, avec un Jalen Johnson en mode showman, entre sa passe aveugle pour Dyson Daniels ligne de fond, et ses deux alley-oop sur deux services de Trae Young, dont un après une passe dans le dos pour son meneur (67-61).

Kyrie Irving inarrêtable

À zéro point à la pause, Zaccharie Risacher a montré la voie dès le retour des vestiaires avec un dunk et un 3-points sur l’aile, également sur deux passes de Trae Young (77-66). Sauf que Dallas ne s’est pas laissé marcher dessus et a de nouveau repris le contrôle du match. Le nouveau passage remarqué de Jaden Hardy a été suivi d’un gros coup de chaud de Spencer Dinwiddie auteur d’un joli 3/3 de loin pour égaliser à 86-86.

La suite a été un long mano a mano de près de dix minutes durant lequel les deux équipes ont eu bien du mal à se départager. Kyrie Irving a accompagné Spencer Dinwiddie en inscrivant à son tour des paniers difficiles sans broncher tandis qu’en face, Bogdan Bogdanovic prenait le contrôle de l’attaque aux côtés de Trae Young.

Le problème pour les Hawks, c’est que Kyrie Irving a commencé à prendre feu, entre un panier ligne de fond à 2 points et surtout trois flèches à 3-points qui ont contribué à refaire un écart à l’approche du « money time » (107-115). « Uncle Drew » a de nouveau fait feu de loin sur un tir en déséquilibre avant de faire briller Maxi Kleber sur « pick-and-roll » puis de se charger de finir le boulot d’un dernier panier près du cercle à 50 secondes de la fin (119-129).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final de folie de Kyrie Irving. Dire que le meneur s’était plutôt montré maladroit en première mi-temps, terminant à 3/13 au tir. Sa deuxième mi-temps aura été bien plus convaincante (8/15), mais que dire de son final durant lequel Kyrie Irving a progressivement évincé Atlanta de la course à grands coups de paniers à 3-points qui ont fini par faire craquer les locaux. Avec les coudées franches en l’absence de Luka Doncic, il peut se montrer davantage, en fin de match notamment, et rappeler le joueur qu’il est (32 points, 7 rebonds, 6 passes décisives).

– Spencer Dinwiddie s’est racheté. En l’absence de Klay Thompson, il a fallu trouver des alternatives au poste 2. Jaden Hardy a remarquablement compensé le forfait de l’ancien Warrior en signant sa meilleure sortie de l’année (23 points). Affreusement maladroit la veille (1/12 dont 0/9 de loin), Spencer Dinwiddie a lui aussi été un précieux relais en sortie banc avec 22 points et 4 passes décisives. Son 3/3 de loin a mis Dallas sur orbite en début de quatrième quart-temps, et Kyrie Irving a ensuite fini le boulot.

– Hommage à Dikembe Mutombo. Atlanta portait son maillot « City Edition » cette nuit et en a profité pour rendre hommage au regretté Dikembe Mutombo. Une bannière a été levée en son nom et un sticker en son honneur avait été placé sur le bord du terrain. Une foule d’anciens joueurs se sont présentés pour l’occasion, de Joe Johnson en passant par Kevin Willis ou encore le virevoltant Josh Smith, tandis que Dominique Wilkins était là depuis son poste de commentateur.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.