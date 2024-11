L’hommage très original des Hawks à Dikembe Mutombo

Lundi, pour la réception des Mavericks, les Hawks vont rendre hommage à Dikembe Mutombo, leur ancien pivot décédé à l’âge de 55 ans le 30 septembre dernier, et la direction a décidé de le faire à la fois de manières variées et originales.

Tout d’abord, sur le parquet, on pourra distinguer la silhouette de l’ancien meilleur défenseur de la NBA, le doigt levé pour sa célébration après un contre. Ce soir-là, les Hawks évolueront dans leur maillot City Edition blanc et bleu, et à l’échauffement, les partenaires de Zaccharie Risacher porteront un T-Shirt avec cette silhouette.

A chaque contre, on pourra entendre « No, no, no ! » dans toute la salle

Par ailleurs, pendant la rencontre face à Dallas, à chaque contre d’un joueur d’Atlanta, la sono de la salle jouera son célèbre « No, No, No ». Enfin, à la mi-temps, sous les yeux de sa famille, une vidéo hommage sera diffusée pour célébrer le joueur mais aussi le philanthrope qu’il était.

« Bien que nous soyons profondément attristés par le décès de Dikembe Mutombo, nous sommes honorés d’utiliser ce match du 25 novembre comme une plateforme pour honorer Dikembe », a expliqué Steve Koonin, le DG des Hawks. « La famille des Hawks s’est engagée à préserver son héritage et à célébrer l’impact qu’il a eu sur et en dehors du terrain, un véritable témoignage de son caractère et de son esprit sportif. »

Un hommage qui touche ses proches. « La famille Mutombo souhaite remercier chaleureusement Tony Ressler, Jami Gertz, Grant Hill, Steve Koonin et toute l’organisation des Hawks d’Atlanta », peut-on lire dans un communiqué de presse. « Votre hommage à l’incroyable carrière de Dikembe avec les Hawks, ainsi qu’à son travail humanitaire à Atlanta et dans le monde, est très important pour nous. Dikembe avait un lien spécial avec les Hawks et ses fans dévoués ».