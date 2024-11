Les maillots NBA City Edition déjà disponibles en France

Comme chaque année, les très attendus maillots NBA City Edition viennent d’être dévoilés, et comme leur nom l’indique, ils sont censés refléter l’identité et l’histoire des franchises.

Pour cela, les tenues allient designs audacieux et symboles culturels marquants. En vrac, on trouve des motifs inspirés de monuments emblématiques, des palettes de couleurs inédites, et des détails sur les traditions locales. Les 30 maillots City Edition 2024-2025 sont dès maintenant disponibles chez Basket4Ballers.

Les Spurs passent au bleu

Cette année, on peut craquer sur celui des Grizzlies, tout rouge, qui rend hommage aux 50 ans des Memphis Sounds, qui évoluaient en ABA. On adore aussi celui des Raptors qui rend hommage à Vince Carter avec le dinosaure qui porte son célèbre numéro 15, retiré il y a quelques jours, en hommage au Slam Dunk Contest de 2000.

À San Antonio, on a choisi le bleu pour un clin d’oeil aux poteries Talavera et l’architecture espagnole. D’ailleurs, le T-shirt City Edition est très réussi, et il ne coûte que 35 euros. Même bleu pour les Cavaliers pour rendre hommage à la scène artistique de Cleveland en s’inspirant du Cleveland Museum of Art.

À l’inverse, les Celtics, les Hornets ou même les Knicks font dans le classique.

