Heat – Mavericks : Jimmy Butler est un grand malade !

Le Heat peut encore une fois remercier son « go-to-guy » pour avoir sorti le grand jeu sur la fin face à des Mavs pourtant déterminés à signer une cinquième victoire de suite. Il s’en est fallu de peu pour la bande de Kyrie Irving, battue en prolongation (123-118) et vaincue par un Jimmy Butler affaibli physiquement mais qui a su compenser avec beaucoup de cœur pour aller arracher ce 7e succès en 14 matchs pour Miami.

Dallas a très vite tenté d’imposer sa patte après le gros début de partie de Klay Thompson et les 3-points de la paire Irving-Washington (17-23). Les locaux n’ont pas tardé à répondre, terminant le premier quart-temps par un 11-2 alimenté par Jaime Jaquez Jr, Bam Adebayo et le 3-points de Kevin Love (33-28).

Pour contrer la montée en puissance de Kyrie Irving et l’impact du trio Washington-Gafford-Lively, Miami a d’abord pu s’appuyer sur un bon passage de Pelle Larsson avant de voir le tandem Herro-Butler prendre le contrôle pour maintenir le Heat à +5 à la pause (56-51).

Dallas a réussi à s’accrocher, toujours grâce à Klay Thompson et la paire Washington-Lively II (67-66). Il a alors fallu deux paniers à 3-points de Pelle Larsson et Duncan Robinson puis ceux d’Alec Burks et Kevin Love pour redonner un peu d’air aux hommes d’Erik Spoelstra à l’approche du dernier quart-temps (87-77).

Le gros passage de Naji Marshall, auteur de dix points de suite, puis les 5 points de Spencer Dinwiddie pour débuter le dernier acte ont rappelé à Miami que rien n’était joué (89-89).

Le dunk rageur !

De son côté, Dallas a pris confiance et les deux paniers à 3-points de Kyrie Irving coup sur coup ont rappelé à quel point la menace était proche (103-106). A moins de trois minutes de la fin « Uncle Drew » a ainsi placé son équipe à +4 d’un floater avec la faute de Pelle Larsson en prime (105-109). Le 3-points d’Alec Burks et le panier de Tyler Herro n’ont pas suffi à inverser la tendance (110-111).

Par un trou de souris, Miami a finalement obtenu sa survie grâce à une envolée spectaculaire de Jimmy Butler qui a miraculeusement vu le panier finir dans le cercle pour faire repasser les siens en tête. Il a ensuite fallu un lancer raté de Kyrie Irving à 8 secondes de la fin pour permettre à « Jimmy Buckets » d’aller chercher un dunk inespéré synonyme d’égalisation et de prolongation (114-114).

Sur sa lancée, Jimmy Butler a su trouver Bam Adebayo à 3-points avant d’aller finir dans son style caractéristique, en allant se frotter à Dereck Lively II pour donner un avantage définitif à Miami, vainqueur 123-118 à l’issue d’une belle bataille.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final de malade de Jimmy Butler. On disait le franchise player du Heat amoindri malgré cinq jours de repos entre la victoire face à Philly et le match de la nuit. Annoncé comme malade mais présent pour le match, Jimmy Butler est monté en puissance tout au long du match pour finir en boulet de canon. Plus que sa belle ligne de stats à 33 points (à 11/17 au tir), 9 rebonds, 6 passes décisives et 2 contres), on retiendra surtout ce panier acrobatique qui a permis à Miami de continuer à y croire dans le final, jusqu’à la prolongation et la victoire.

– Spencer Dinwiddie s’est acharné… Le meneur a failli être le héros du match puisque c’est lui qui a hérité du ballon à 114-114 avec un peu plus de 4 secondes à jouer juste après le dunk égalisateur de Jimmy Butler, et il s’en est fallu de peu que sa tentative improbable ne transperce le filet. Le problème, c’est qu’il était visiblement dans un soir sans mais qu’il s’est entêté à vouloir continuer de shooter, ratant ses trois tentatives à 3-points en prolongation. Le résultat est assez moche puisqu’il a fini à 1/12 au tir dont 0/9 de loin.

– À un lancer près. Ce n’est pas qu’il est bridé quand Luka Doncic est là, mais on sent Kyrie Irving épanoui avec les clés de l’équipe en main depuis que le Slovène est absent. On l’a encore vu ce soir et même s’il a un peu arrosé de loin (3/12), il a fait le nécessaire pour mettre son équipe en position de gagner, ou presque. Quand on parle de détail, son lancer-franc manqué à 8 secondes de la fin en a été un qui a sacrément pesé, puisque Miami n’a pas eu à scorer 3 mais seulement 2 points. Une différence de taille qui a permis de trouver rapidement Jimmy Butler près du cercle. Avec 3-points d’écart, la donne aurait été toute autre !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.