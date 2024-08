Kyrie Irving a joué un rôle dans la venue de Klay Thompson à Dallas

À la surprise générale, ou presque, Klay Thompson a donc fini par quitter les Warriors cet été, sa franchise de toujours, pour les Mavericks. Un joli coup de la part des finalistes en titre, qui se sont offerts l’expérience et surtout la qualité de tir du quadruple champion NBA dans l’espoir qu’il les aide à décrocher le Graal la saison prochaine.

Derrière ce recrutement, Jason Kidd retient un nom plus qu’un autre : celui de Kyrie Irving, qui l’a côtoyé avec Team USA à la Coupe du monde 2014 puis aux Jeux olympiques 2016.

« Il y avait beaucoup de personnes impliquées dans son recrutement et l’une des principales est Kyrie » dévoile ainsi le coach des Mavs. « De joueur à joueur, il a pu lui détailler son expérience à Dallas depuis deux ans et lui dire la vérité sur ce qu’il imaginait pouvoir se produire s’il venait à Dallas. »

Désiré et accueilli à bras ouverts dans le Texas

Ancien « meilleur ennemi » de Klay Thompson, du temps de la rivalité entre Warriors et Cavaliers, Kyrie Irving s’est donc pas mal investi pour aider les dirigeants texans à obtenir les faveurs du « Splash Brother », prêt à s’offrir une seconde jeunesse auprès de Luka Doncic et « Uncle Drew ».

« J’adorerais dire que c’était entièrement grâce à moi, mais ce n’était pas le cas » ajoute ensuite Jason Kidd. « C’était un effort collectif. Mais je pense que, dans cette ligue, les joueurs parlent de leurs situations, ils se recrutent entre eux. Kyrie et Klay ont pu discuter, mais je crois aussi que Klay a fait ses recherches, bien compris la situation. Il aurait été facile pour lui de rester [aux Warriors ou en Californie], mais il a fait un effort pour se renseigner sur ce que Dallas avait à lui offrir. »

À 34 ans passés, Klay Thompson n’est plus ce quintuple All-Star qu’il a pu être dans la deuxième moitié des années 2010, mais il a encore beaucoup à offrir à une équipe désireuse de lui accorder toute sa confiance. Cela tombe bien : les Mavericks entendent se tourner pleinement vers lui en 2024–25.

« Nous croyons fermement qu’il nous apporte quelque chose que nous n’avions pas : quelqu’un qui n’a pas peur de prendre un tir » estime Jason Kidd. « Il s’est retrouvé dans des situations avec un titre en jeu, il comprend ce que ça signifie. Nous sommes en train de construire une équipe pour le titre et, en tant que vétéran, avec son expérience des grands matchs et sa capacité à jouer de chaque côté du terrain, nous pensons vraiment qu’il va inscrire beaucoup de tirs ouverts et prendre du plaisir chez nous. Nous allons aussi nous appuyer sur lui car il a gagné des titres. Nous allons avoir besoin de ses conseils, de son leadership et, ce, tout au long de la saison. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.