Kristaps Porzingis revient et les Celtics explosent les Clippers !

Tous les deux en « back-to-back » mais surtout sur une série de cinq victoires d’affilée, les Celtics et les Clippers se retrouvaient au TD Garden, pour les grands débuts de Kristaps Porzingis cette saison.

Une affiche entre équipes en forme qui a tourné à la correction, car le collectif de Boston (cinq joueurs avec plus de 15 points, de Payton Pritchard à Jayson Tatum, en passant par Derrick White, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis) n’aura fait qu’une bouchée de Los Angeles, malgré Ivica Zubac (23 points, 10 rebonds) et James Harden (19 points, 9 passes, 8 rebonds).

Outre le retour de Kristaps Porzingis, l’entame de match est marquée par la maladresse des deux équipes, mais à ce petit jeu-là, ce sont les Celtics de Jayson Tatum qui s’en tirent le mieux, car leurs quelques 3-points qui finissent par rentrer suffisent à faire une différence (27-20).

Sans James Harden, les Clippers accusent de plus en plus le coup face au banc des champions, qui fait gonfler l’écart avec Payton Pritchard qui soutient à merveille Derrick White et Jaylen Brown. Un déluge de paniers primés s’abat ainsi sur les Californiens, qui en concèdent… 12 (!) dans ce seul deuxième quart-temps (78-49).

En se rapprochant du cercle et en insistant dans la peinture, avec la paire Ivica Zubac – Derrick Jones Jr, tout en laissant Boston vendanger de loin, Los Angeles redémarre fort grâce à un 16-4 en six minutes.

James Harden se remet aussi en jambes et l’écart fond petit à petit, mais le retour du duo Payton Pritchard – Sam Hauser est salvateur avec de nouveaux 3-points (99-78). James Harden au repos, les choses se corsent une fois de plus pour Los Angeles et Derrick White se charge de placer le « run » qui pousse Tyronn Lue à agiter le drapeau blanc, scellant la victoire dans les grandes largeurs des C’s (126-94).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Kristaps Porzingis. Absent des parquets depuis le Game 5 des Finals à cause de son opération au niveau de la jambe gauche, « KP » était bel et bien en tenue cette nuit et donc en avance sur le calendrier de reprise. Un renfort de poids pour les champions, car le Letton affichait 20 points, 7 rebonds et 2 contres de moyenne la saison dernière. Ce retour, ses coéquipiers ont d’ailleurs tenté de le lui faciliter, l’abreuvant très vite de ballons pour qu’il retrouve rythme et confiance, avec peu de réussite au large mais plus d’efficacité à l’intérieur. Et une présence toujours très dissuasive en défense…

– Un deuxième quart-temps record pour Boston. Le « problème » quand on affronte ces Celtics, c’est qu’ils sont capables de se trouer en beauté au shoot, comme dans le premier quart-temps (4/17), sauf que dès qu’ils en réussissent quelques-uns, cela se ressent au tableau d’affichage. Et alors, quand tous les joueurs sont en feu de loin, cela donne 12 minutes où ils peuvent signer un… 12/17 derrière l’arc : record NBA égalé sur n’importe quel quart-temps (et nouveau record de franchise) ! De quoi aussi finir à 51 points sur la période (contre 29 encaissés), autrement dit du jamais-vu pour la franchise depuis… 1970 !

– Fin de série pour Los Angeles. Plombés évidemment par ce deuxième quart-temps XXL des Celtics, ainsi que par les repos de James Harden ou les entrées en jeu de Payton Pritchard, les Clippers n’ont globalement pas fait le poids face aux champions en titre, en dehors de ce troisième quart-temps où ils auront limité la casse pendant un bref instant. Rien d’alarmant pour autant, car les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie, mais cela aura au moins permis à Los Angeles de voir ce qu’il lui manquait pour faire partie des candidats au titre. Notamment en matière de qualité individuelle –pour ne pas dire de talent– derrière James Harden…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.