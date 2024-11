Kristaps Porzingis de retour ce soir pour les Celtics !

Kristaps Porzingis est en avance sur son propre calendrier. Alors qu’il visait un retour en décembre, suite à sa déchirure du rétinaculum médial de la jambe gauche qui l’avait poussé à se faire opérer en juin, l’intérieur des Celtics visait un retour en décembre. Finalement, il est « probable » pour le match de ce soir, face aux Clippers !

Il faut dire que « KP » montait en puissance ces dernières semaines, et qu’on le voyait régulièrement à l’échauffement de Boston. Ces derniers jours, il était ainsi parti s’entraîner avec les Maine Celtics, en G-League, le signe qu’il cherchait à retrouver des sensations et du souffle en vue de son retour aux affaires.

Retrouver de l’intimidation près du cercle

Sans lui, Boston a logiquement assumé son statut de champion en titre, avec une deuxième place à l’Est (14 victoires – 3 défaites) derrière seulement les Cavaliers (17 victoires – 1 défaite).

Mais même s’ils restent sur cinq victoires consécutives, la meilleure série en cours à égalité avec les Clippers, les Celtics ont souvent été chahutés dans la raquette sans leur géant, notamment face aux Wizards ou aux Wolves.

« J’ai hâte qu’il revienne », avait ainsi récemment expliqué Jrue Holiday, lorsqu’on l’interrogeait sur l’influence de son pivot. « Même en faisant de petits exercices avec lui, on voit qu’il rend le jeu tellement plus facile grâce à sa taille et à sa capacité à protéger le cercle. Et puis évidemment, offensivement, il facilite tellement la vie de tout le monde, en créant des espaces sur les lignes de drive ou avec ses tirs à 3-points, où le fait qu’on ne puisse pas switcher sur lui, ou sa façon d’en tirer profit quand ça arrive. Donc j’ai vraiment hâte qu’il revienne ».

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.