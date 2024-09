Kristaps Porzingis vise un retour en décembre

Dans un mois, les Celtics commenceront la défense de leur titre. Ce sera sans Kristaps Porzingis, victime d’une déchirure du rétinaculum médial de la jambe gauche et opéré en juin, après avoir vaincu les Mavericks en Finals.

« J’ai fait beaucoup de choses et je m’en sors plutôt bien. J’ai hâte de continuer à progresser à ce rythme et j’espère être de retour sur le terrain avec les gars dès que possible », a expliqué le Letton lors du « media day » de Boston.

Le plus tôt possible, le joueur l’a confirmé, c’est décembre puisqu’après être passé sur le billard fin juin, son absence était estimée à cinq ou six mois. Que peut-il faire actuellement ?

Kristaps Porzingis est « affamé »

« Je marche correctement, je cours, je suis sur le terrain, je shoote normalement », liste-t-il. « Je fais plein de choses franchement. Je peux même faire avec un peu de contact et je me sens bien après. C’est bon signe. Je suis optimiste, comme toujours. »

Pour sa deuxième saison avec les Celtics, qu’il commencera avec deux mois de retard, Kristaps Porzingis aura donc du mal à faire mieux que sa première, même s’il a seulement joué 57 matches en saison régulière et 7 en playoffs.

« Je suis encore très affamé. J’ai l’impression d’avoir une revanche à prendre. Je veux rester en bonne santé en playoffs. J’ai encore beaucoup de choses à prouver à mes yeux », conclut l’ancien des Knicks.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.