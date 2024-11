Devant leur public, les Warriors s’effondrent encore face aux Nets !

Au lendemain de leur victoire à Sacramento, les Nets jettent un froid dans le Chase Center dès l’entame de match grâce à leur adresse de loin (8/18 en premier quart temps). Un 13-3 mené par Cam Thomas (23 points) leur donne alors rapidement neuf longueurs d’avance (26-17). Leur défense agressive force cinq pertes de balles de Golden State et il faut quatre 3-points de Stephen Curry (28 points à 8/16 à 3-points, 7 passes) et Buddy Hield pour garder les Warriors en embuscade (34-30).

Les hommes de Steve Kerr continuent alors sur leur lancée. Le banc passe un 17-5 à Brooklyn pour reprendre le contrôle du match. Gary Payton II ne lâche pas Cam Thomas d’une semelle, Brandin Podziemski régale avec 6 passes décisives et Moses Moody ajoute 12 points à 100% de réussite. La défense des Nets souffre et l’écart monte jusqu’à +12 (62-50). Il faut trois lancers-francs de Thomas et un 3-points de Jalen Wilson (18 points, 6 rebonds) pour voir Brooklyn passer sous la barre des dix points à la pause (67-58).

L’étincelle Schröder

Un 3+1 de Stephen Curry suivi d’un dunk de Trayce Jackson-Davis mettent Golden State à +18 après cinq minutes de jeu en deuxième mi-temps (86-68). Mais comme lors de leur dernier match à San Antonio, les Warriors ne parviennent pas à tuer le match et voient leurs adversaires relancer le suspense. Les balles perdues s’enchainent et le duo Cam Thomas – Ziaire Williams (19 points, 9 rebonds) permet aux Nets de terminer la période sur un 19-6 (92-87) !

Le Chase Center se fait soudain tout silencieux lorsque Dennis Schröder marque 8 points de suite pour lancer un run (18-7) de Brooklyn qui met les Warriors à -6 (105-99).

Huit points de Stephen Curry relancent la machine mais la défense de Golden State ne parvient pas à ralentir les Nets. Dennis Schröder, Trenton Watford et Ziaire Williams enfoncent le clou alors qu’Andrew Wiggins (18 points) manque un lay-up et que Draymond Green rate trois de ses quatre lancers-francs (119-110). Avec une minute à jouer, c’est Trenton Watford qui vient crucifier les Warriors d’un 3-points, le 20e de la rencontre pour Brooklyn !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nets imposent encore leur style. Après avoir piégé Sacramento la veille, les Nets ont mangé les Warriors à la même sauce. Les hommes de Jordi Fernandez jouent vite, agressent le cercle, prennent pleins de tirs à 3-points, et défendent tout terrain quasiment tout le match. Les Warriors avaient pris l’ascendant avant de céder sous les assauts de la bande de Dennis Schröder. Les Nets ont terminé la rencontre à 20/45 à 3-points et sont allés sur la ligne à 30 reprises face à une défense de Golden State impuissante.

– Les Warriors s’écroulent comme à San Antonio. Deux jours après avoir encaissé un 43-10 dans les treize dernières minutes à San Antonio, les Warriors ont encaissé un 37-13 à cheval sur la fin du troisième quart temps et le début du quatrième pour perdre deux matchs de suite pour la première fois de la saison. Dans les deux cas, c’est la défense de Golden State qui est à montrer du doigt. Alors qu’ils avaient commencé la saison dans le Top 5 défensif de la ligue, les hommes de Steve Kerr ont doucement mais surement retrouvé les mauvaises habitudes de la saison dernière. Ils ont été incapables de tenir les un-contre-un de Cam Thomas puis de Dennis Schroder, et derrière ils ont perdu toute rigueur dans leurs rotations en aidant depuis les corners, donnant une multitude de tirs ouverts et des lancers-francs à leurs adversaires.

– Retour en fanfare pour Dennis Schröder. Malade et absent contre les Kings, Dennis Schröder avait été relativement discret après trois quart-temps. Tout a changé en début de dernière période. L’Allemand a marqué les huit premiers points de son équipe et il est devenu inarrêtable ! Il a en effet marqué 17 de ses 31 points dans les douze dernières minutes pour mettre son équipe devant et continuer à mettre la pression sur Golden State pour finir par les faire craquer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.