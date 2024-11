Avec un super Cam Thomas, les Nets gagnent à Sacramento !

Jordi Fernandez ne pouvait rêver plus belle soirée ! Pour son retour à Sacramento, cette fois sur un banc adverse, ses joueurs s’imposent 108-103 face aux Kings, et il peut une nouvelle fois remercier Cam Thomas, auteur de 34 points !

L’arrière des Nets n’avait pas de temps à perdre, et il signe d’entrée un 5-0 ! Ses coéquipiers le suivent et les Nets signent une première mi-temps quasi parfaite. Les 3-points rentrent dedans, les rotations sont décisives, et après 18 minutes, les joueurs de Jordi Fernandez mènent de 19 points (54-35) ! Le basket proposé par les Nets est simple : du « drive-and-kick » en attaque et de l’agressivité en défense.

Comme ils font mouche (13 paniers à 3-points en première mi-temps), les Kings sont dans les cordes. Mike Brown s’agace, et ses joueurs ont toutes les peines à approcher le cercle. Ce sont finalement De’Aaron Fox puis Keon Ellis, de loin, qui limitent les dégâts à la pause (65-57).

Clowney brille, puis se blesse

Sacramento a repris des couleurs, à l’image d’un Domantas Sabonis enfin dominateur. Bien trouvé par DeMar DeRozan à 3-points, il oblige Jordi Fernandez à prendre un temps-mort (74-67).

Même si De’Aaron Fox est beaucoup moins étincelant qu’en première mi-temps, les Kings vont beaucoup mieux, et Keegan Murray prend le match à son compte pour égaliser (82-82) et même faire passer les Kings devant. C’est l’épatant Noah Clowney qui se charge d’envoyer les deux formations dos à dos à l’entame du 4e quart-temps : 88-88.

Comme en premier quart-temps, le banc des Nets fait la différence avec Shake Milton, et même Ben Simmons au dunk (95-94). Cam Johnson et Jalen Wilson plantent trois paniers à 3-points de suite, et Brooklyn passe un 15-4 fatal (105-98). Même la sortie sur blessure de Clowney ne perturbe pas les Nets, et l’attaque des Kings s’effondre, au point de ne marquer que 15 points dans le dernier quart-temps. Victoire finale des Nets qui font basculer Sacramento dans le négatif (8v-9d).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une belle revanche. La saison dernière, les Nets étaient repartis de Sacramento avec une énorme valise : -30 ! L’effectif est plus modeste, et il manquait Dennis Schroder et Dorian Finney-Smith, et pourtant, Jordi Fernandez a rapidement su créer une identité avec de l’enthousiasme et de l’altruisme.

– Domantas Sabonis s’agace. Parce qu’il n’avait pas touché la balle sur plusieurs possessions de suite en 4e quart-temps, Sabonis a exprimé sa colère contre ses coéquipiers. Ce n’est jamais bon signe.

– Cam Thomas apprend vite. Après ses sept balles perdues face aux Sixers, Cam Thomas prouve qu’il écoute les conseils. Il distribue six passes, et ne perd qu’un ballon. Auteur de 9 points dans un dernier quart-temps très âpre, il a pris une autre dimension dans le leadership.

– Un banc super efficace. A l’image de Noah Clowney (18 points), les remplaçants de Brooklyn ont largement dominé ceux des Kings : 44 points à 9 ! En fin de premier quart-temps et en début de 4e, c’est le banc qui a permis de faire la différence. Seule ombre au tableau, l’entorse à la cheville de Clowney.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.