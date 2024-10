Première victoire pour Jordi Fernandez

Ce n’est peut-être pas contre les Bucks qu’il avait imaginé ouvrir son compteur en NBA, mais c’est fait : Jordi Fernandez a remporté son premier match en tant que « head coach » en NBA. Il a quitté la salle avec le ballon de la rencontre en souvenir.

« Je vais le mettre dans mon bureau car ma femme fait un excellent travail pour décorer notre maison et elle ne veut pas de mes affaires de basket », s’amuse-t-il ainsi.

Après des défaites contre les Hawks et le Magic, les Nets ont donc gagné et peu importe le nombre total de succès en fin d’exercice, une première victoire pour un nouveau coach, c’est toujours inoubliable.

« Cela représente un moment de ma vie et c’est le début de quelque chose de spécial », poursuit le coach. « Pour quelqu’un qui vient d’Espagne, être coach en NBA, c’est énorme », ajoute Dennis Schroder.

Toujours jeune (41 ans), Jordi Fernandez a pourtant plusieurs années d’expérience en NBA, mais en tant qu’assistant (chez les Nuggets de 2016 à 2022 puis chez les Kings de 2022 à 2023), alors qu’il a également brillé en tant que sélectionneur du Canada, notamment en décrochant le bronze à la Coupe du monde 2023.

« C’est spécial quand on a commencé tout en bas de l’échelle en NBA. J’ai travaillé dur pour avancer, en vivant des bons moments mais aussi des moments plus difficiles. C’est vraiment cool de regarder en arrière, de profiter de cet instant car une première victoire, ça n’arrive qu’une fois. Après, on pense à la suite. Il faut avancer. Et je veux être dans cette équipe pendant un long moment », conclut-il.