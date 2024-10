Dennis Schröder et Cam Thomas punissent à leur tour les Bucks

À force de jouer avec le feu, les Bucks ont fini par se brûler sur le parquet de Brooklyn cette nuit. Incapables de se détacher d’une vaillante formation des Nets pendant trois quart-temps, les hommes de Doc Rivers ont finalement vu le match leur filer des doigts suite aux exploits répétés de la paire Schroder-Thomas, qui a surclassé le tandem Lillard-Antetokounmpo. Inquiétant ?

Les Nets ont tout cas fait mieux que soutenir la comparaison pendant trois quart-temps. Après une première mi-temps équilibrée (48-45), les deux paniers de suite de Dennis Schroder, le 2+1 de Cam Thomas et le panier opportuniste de Dorian Finney-Smith ont forcé Milwaukee à réagir (61-54).

Le 3-points de Gary Trent Jr, le dunk de Giannis Antetokounmpo et les flèches lointaines de Brook Lopez puis Damian Lillard semblaient enfin lancer Milwaukee (70-71). Mais la suite a été tout autre, maîtrisée par un duo Schroder-Thomas imperturbable.

Les deux ont d’abord conclu le troisième quart-temps par deux paniers à 3-points pour donner le ton (83-78). Le tandem s’est ensuite illustré sur un 10-0 avec un 3-points et un 2+1 de Cam Thomas pour reléguer alors les Bucks à 14 points (99-85). Et quand Cam Thomas n’arrivait pas à finir, c’est Ziaire Williams qui était là pour la claquette. Dennis Schroder a mis un terme à ce festival d’un 3-points tout en toucher afin de porter la marque à 104-86 et éviter aux siens un « money-time » à suspense.

Solides jusqu’au bout, les Nets ont également soigné le spectacle à l’image du alley-oop entre Cam Johnson et Nic Claxton pour couronner un succès 115-102, le premier pour Brooklyn cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le show Cam Thomas. La puissance offensive de Cam Thomas est désormais identifiée par toutes les franchises NBA, mais l’arrière continue de flamber. Cam Thomas est encore parti sur de grosses bases et sa prestation de la nuit vient confirmer son début de saison encourageant. Il a encore été un poison constant pour Milwaukee, qui n’a pu que constater les dégâts dans le dernier quart-temps où il a scoré 11 de ses 32 points, contribuant activement à faire pencher la rencontre du côté de Brooklyn.

– Milwaukee encore décevant. Les Bucks n’ont pas brillé par leur jeu collectif (20 passes décisives, 18 ballons perdus). Alors qu’on attendait un sursaut d’orgueil après un revers à la maison contre Chicago, les relais ont été trop timides autour de Giannis Antetokounmpo et l’ensemble a fini par voler en éclats dans le quatrième quart-temps. Même Damian Lillard est passé au travers avec son 1/7 au tir et ses 4 ballons perdus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.