Le Magic résiste au nouveau show de LaMelo Ball (44 points)

Dans une rencontre disputée au Spectrum Center de Charlotte, les Hornets donnent le ton face au Magic de Franz Wagner dès l’entame de match.

À l’image de LaMelo Ball qui trouve Brandon Miller en hauteur, puis de Gary Harris à 3-points, Charlotte joue sans complexe. Mais le Magic répond sans tarder.

Goga Bitadze prend ses repères dans la raquette puis Anthony Black fait de même derrière l’arc. Moussa Diabaté, toujours en forme, s’illustre par un énorme contre sur une tentative de « dunk » de Black, bien servi en hauteur. Les rebonds du Français permettent aux Hornets de trouver Seth Curry à 3-points et Charlotte est devant (25-18).

LaMelo Ball intouchable

LaMelo Ball conforte l’avance des siens en répondant à Franz Wagner qui se gave en contre-attaque. Avec un « floater » d’abord, à mi-distance ensuite, le meneur ouvre son compteur à 3-points avant de trouver Curry dans le « corner ».

Bitadze se débarrasse de Diabaté pour conclure avec un « dunk » mais Ball utilise son « step-back » ravageur pour entretenir l’avance des Hornets. Avant la pause, le numéro 3 de la Draft 2020 s’illustre encore avec un shoot lointain fantaisiste et avec 13 points à lui seul dans ce deuxième quart-temps, les Hornets mènent de quatre points (42-46).

Au retour des vestiaires, LaMelo Ball continue de se faufiler dans la défense du Magic mais le rookie Tristan Da Silva montre la voie à 3-points puis sous l’arceau, bien trouvé par Franz Wagner. La fratrie allemande redonne du tonus au Magic puisque c’est cette fois-ci Moe Wagner qui trouve la mire à mi-distance puis derrière l’arc. Orlando pousse, revient à deux points, avant d’entamer le dernier quart-temps toujours mené de quatre unités (58-62).

Le réveil du Magic

Cody Martin tente d’assommer les espoirs adverses avec un « dunk » puissant, généré d’abord par une feinte de tir à 3-points. Mais Cole Anthony répond avec un tir lointain, imité par Franz Wagner qui pose sa patte dans le dernier acte. L’Allemand subtilise des ballons pour servir Jonathan Isaac à 3-points, qui s’illustre par trois fois de loin dans le même « corner » !

Orlando repasse devant et les drives de LaMelo Ball n’ont cette fois-ci plus le même impact. Et même si la star des Hornets trouve encore la mire à 3-points, Wagner lui rend la pareille de loin avant de conclure avec un « dunk » sur une remise en jeu. Le champion du monde 2023 inscrit 12 points et bien aidé par son banc, le Magic s’impose finalement 95-84 !

Troisième victoire de suite pour le Magic, 3e à l’Est (12v-7d). Second revers consécutif pour les Hornets, 12e (6v-11d), qui restaient sur quatre victoires de suite à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Franz Wagner et le banc du Magic assurent. Avec 21 points, 7 passes et 4 interceptions, l’Allemand a sonné le réveil du Magic en fin de match. Le banc d’Orlando surpasse celui des Hornets en inscrivant 53 points contre 15 avec quatre joueurs à minimum 10 points.

– LaMelo Ball en feu. Malgré ses 44 points, 9 rebonds et 7 passes, la star des Hornets n’a que Brandon Miller (20 points) comme véritable soutien, et dès qu’il sort du terrain, l’attaque est en panne. Il n’en demeure pas moins qu’il est le joueur le plus chaud du moment avec 132 points sur ses trois derniers matches.

– Tidjane Salaün toujours maladroit, encore un record pour Moussa Diabaté. Avec les nombreuses absences côté Hornets, le Français, propulsé titulaire pour la 3e fois de sa carrière, n’a pourtant pas saisi sa chance. Malgré 30 minutes de jeu, le Hornet n’a inscrit qu’un lancer, à 0/3 au global malgré 7 rebonds. Moussa Diabaté s’octroie quant à lui un nouveau record personnel avec 4 contres, récompensant la constance de son activité sous les cercles.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.