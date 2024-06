Même si la NBA a décidé de scinder en deux la « free agency », il ne s’est pas passé grand chose depuis dix jours, et c’est à minuit, heure française, que les choses sérieuses vont commencer ! Un joueur semble avoir les clés du « mercato », et c’est Paul George. En fonction de son choix, beaucoup de dominos devraient tomber, et on pense à Klay Thompson, DeMar DeRozan, mais aussi James Harden et Kentavious Caldwell-Pope.

Sur cette page, Basket USA vous propose donc de retrouver toutes les signatures, toutes les prolongations de contrat et tous les échanges de l’intersaison 2024.

TOUT SAVOIR DE LA FREE AGENCY

SIGNATURES

PROLONGATIONS

– Pascal Siakam (Pacers) : 190 millions de dollars sur quatre ans

– Malik Monk (Kings) : 78 millions de dollars sur quatre ans

– Richaun Holmes (Wizards) : 26 millions de dollars sur deux ans

– Patrick Williams (Bulls) : 90 millions de dollars sur cinq ans

– Royce O’Neale (Suns) : 44 millions de dollars sur quatre ans

– Immanuel Quickley (Raptors) : 175 millions de dollars sur cinq ans

– Scottie Barnes (Raptors) : 108 millions de dollars sur quatre ans

– Nic Claxton (Nets) : 100 millions de dollars sur quatre ans

– OG Anunoby (Knicks) : 213 millions de dollars sur cinq ans

– Bam Adebayo (Heat) : 166 millions de dollars sur trois ans

– Scottie Barnes (Raptors) : 270 millions de dollars sur cinq ans

ÉCHANGES

– Alex Caruso part au Thunder ; Josh Giddey arrive aux Bulls

– Tim Hardaway Jr. et trois futurs « deuxième tour » de Draft arrivent aux Pistons ; Quentin Grimes rejoint les Mavericks.

– Dejounte Murray arrive aux Pelicans ; Larry Nance Jr, EJ Liddell, Dyson Daniels et deux premiers tours de Draft partent à Atlanta.

– Jalen McDaniels arrive aux Kings ; Davion Mitchell, Sasha Vezenkov et Jamal Shead (45e choix de la Draft 2024)

– Malcolm Brogdon, Carlton Carrington (14e choix de la Draft) arrivent aux Wizards ; Deni Avdija arrive aux Blazers.