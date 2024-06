Free agency 2024 | Le Top 10 des pivots

La saison NBA terminée, c’est déjà l’heure de se tourner vers la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet. Cette année, elle commencera dans la nuit du dimanche 30 juin au lundi 1er juillet, à minuit en France (et 18 heures à New York).

Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, le 6 juillet à 18 heures en France (et midi à New York).

Après le Top 10 des meilleurs meneurs, arrières, ailiers et ailiers-forts disponibles sur le marché cet été, suite et fin avec les pivots. Sans véritable star, mais avec de solides éléments d’une rotation, toujours bien utiles sous le cercle.

1 – Isaiah Hartenstein (26 ans – non protégé – New York Knicks)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 7.8 points, 8.3 rebonds, 2.5 passes, 1.2 interception et 1.1 contre

Stats 2023–24 (playoffs) : 8.5 points, 7.8 rebonds et 3.5 passes

Auteur d’une saison franchement convaincante et réussie à New York, de chaque côté du parquet, Isaiah Hartenstein s’apprête à toucher le plus gros chèque de sa carrière et il sera, logiquement, le pivot le plus convoité du marché. Les Knicks ne comptent pas le lâcher, quitte à sacrifier Mitchell Robinson, mais le Thunder est en embuscade, sans parler des autres équipes éventuellement intéressées. La concurrence promet d’être rude sur le dossier de ce titulaire désormais établi…

2 – Jonas Valanciunas (32 ans – non protégé – New Orleans Pelicans)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 12.2 points, 8.8 rebonds et 2.1 passes

Stats 2023–24 (playoffs) : 14.5 points, 11.0 rebonds et 1.3 passe

Toujours productif, disponible et professionnel, Jonas Valanciunas est le genre de vétéran parfait dans un vestiaire, même si ses limites en défense et son profil d’attaquant à l’ancienne ne le rendaient pas forcément indispensable aux Pelicans, notamment en playoffs. Il reste néanmoins un titulaire référencé dans la ligue, capable de proposer des séquences intéressantes, et l’équipe qui le signera sait déjà à quoi s’attendre dans le jeu avec ce modèle de régularité. Le mystère plane en tout cas autour du Lituanien, même si les Lakers ont un oeil sur lui…

3 – Andre Drummond (30 ans – non protégé – Chicago Bulls)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 8.4 points et 9.0 rebonds

Machine à double-double (et parfois à double double-double), Andre Drummond semble ne plus avoir un statut de titulaire en NBA et il est sans doute le meilleur remplaçant de la ligue à son poste, se montrant constamment productif et efficace quand il dépanne dans le cinq. Joueur d’expérience, cet ancien All-Star et champion olympique fera le bonheur d’une franchise en manque de densité physique sous les panneaux, malgré ses lacunes en défense et dans l’intelligence de jeu.

4 – Precious Achiuwa (24 ans – protégé – New York Knicks)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 7.6 points, 6.6 rebonds et 1.3 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 5.2 points, 4.2 rebonds et 1.3 contre

Encore un intérieur des Knicks susceptible de quitter le navire. Arrivé en cours de saison à New York, Precious Achiuwa a su se faire apprécier de Tom Thibodeau, qui n’a jamais hésité à faire appel à son soldat quand d’autres étaient sur la touche. On ignore s’il rempilera à Big Apple, mais avec la re-signature de OG Anunoby et Isaiah Hartenstein qui est la priorité de la franchise, cela risque d’être compliqué, financièrement, de garder l’ancien joueur des Raptors dans l’effectif. Un joli casse-tête en perspective, mais son avenir ne lui appartient pas complètement car il est protégé.

5 – Moritz Wagner (27 ans – team option – Orlando Magic)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 10.9 points, 4.3 rebonds et 1.2 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 6.3 points et 4.4 rebonds

Valeureux lieutenant du Magic, Moritz Wagner peut se retrouver sur le marché dès cet été si ses dirigeants décident de faire jouer sa team option pour le laisser filer. Ce serait toutefois surprenant, car l’Allemand ne touchera que 8 millions de dollars en 2024–25 et un remplaçant à ce prix-là est particulièrement rentable de nos jours. Puis, comme son frère Franz se trouve également à Orlando, on imagine mal Moritz partir, ce qui marquerait la fin des Wagner Bros.

6 – Jalen Smith (24 ans – non protégé – Indiana Pacers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 9.9 points, 5.5 rebonds et 1.0 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 1.9 point et 2.0 rebonds

7 – Drew Eubanks (27 ans – non protégé – Phoenix Suns)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 5.1 points et 4.3 rebonds

Stats 2023–24 (playoffs) : 5.7 points et 1.3 rebond

8 – Goga Bitadze (24 ans – non protégé – Orlando Magic)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 5.0 points, 4.6 rebonds, 1.3 passe et 1.2 contre

Stats 2023–24 (playoffs) : 0.0 point, 1.5 rebond et 1.0 passe

9 – Mason Plumlee (34 ans – non protégé – Los Angeles Clippers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 5.3 points, 5.1 rebonds et 1.2 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 3.2 points et 3.3 rebonds

10 – Kevin Love (35 ans – non protégé – Miami Heat)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 8.8 points, 6.1 rebonds et 2.1 passes

Stats 2023–24 (playoffs) : 1.8 point et 2.8 rebonds

Mentions : James Wiseman, Xavier Tillman Sr, DeAndre Jordan, Daniel Theis, Tristan Thompson, Richaun Holmes, Mo Bamba, Sandro Mamukelashvili, Luke Kornet, Neemias Queta, Alex Len, Chimezie Metu, Boban Marjanovic, Javale McGee, Harry Giles, Cody Zeller, Damian Jones, Mike Muscala, Bismack Biyombo, Thomas Bryant, Bol Bol, Tristan Vukcevic, Kai Jones, Moussa Diabaté…