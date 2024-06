Les Knicks pourront-ils garder Isaiah Hartenstein ?

À quoi vont ressembler les Knicks la saison prochaine ? Sans doute beaucoup à l’équipe qui a atteint la demi-finale de conférence, ne s’inclinant qu’au Game 7 face aux Pacers après avoir subi une avalanche de blessures…

Le plus gros point d’interrogation concerne Julius Randle, qui est en position de tester le marché à l’été 2025 puisqu’il dispose d’une « player option » à 32 millions de dollars pour la campagne 2025/26, après une saison à 30 millions de dollars pour la prochaine campagne. Et qui pourrait donc servir de contrepartie en cas d’échange estival.

Selon The Athletic, New York ne cherche toutefois pas « activement » à transférer son ailier fort, qui peut être prolongé via un nouveau contrat de 182 millions de dollars sur quatre ans à partir de 3 août.

Peu de bons pivots disponibles sur le marché

Les Knicks sont-ils prêts à offrir autant à l’ancien des Lakers et des Pelicans ? Ça semble douteux, et les autres clubs surveillent donc la situation. Tout comme ils surveillent Isaiah Hartenstein, qui est de son côté free agent « non protégé » cet été, et qui peut donc signer où bon lui semble…

Soldat précieux pour Tom Thibodeau, en particulier avec les blessures de Mitchell Robinson, le joueur de 26 ans a fait son travail en playoffs, avec 8.5 points, 7.8 rebonds et 3.5 passes de moyenne, à 59% de réussite.

À son âge et alors que les bons pivots seront rares lors de la free agency (Nic Claxton et Jonas Valanciunas sont les deux plus « gros noms » de l’été), Isaiah Hartenstein a donc l’occasion de récupérer un gros chèque. Et le problème, comme le note Yahoo! Sports, c’est que les Knicks vont devoir jouer très serré pour espérer le conserver.

New York ne pourra ainsi pas lui offrir plus que 72.5 millions de dollars sur quatre ans, alors que des dirigeants pensent qu’il pourrait obtenir au moins 80 millions, voire 100 millions, d’une autre équipe…

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.4 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 Total 322 18 59.6 31.0 68.9 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.