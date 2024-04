Isaiah Hartenstein ne s’imagine pas quitter les Knicks

Les déclarations d’avant free agency vieillissent généralement mal une fois l’été arrivé, mais on a tendance à penser que Isaiah Hartenstein est sincère dans ce qu’il dit, à trois mois de l’ouverture de cette folle période de l’intersaison.

En effet, au coeur de la meilleure saison de sa carrière (7.5 points, 8.3 rebonds, 2.4 passes, 1.2 interception et 1.1 contre sur 25 minutes, à 64% au shoot et 72% aux lancers), celui-ci ne s’imagine pas quitter les Knicks, alors qu’il arrive en fin de contrat et que se profilent les playoffs.

« Je sais que je me suis mis dans une excellente position pour obtenir une petite augmentation mais, pour le moment, je suis concentré sur les Knicks. J’adore être ici et j’espère que nous trouverons une solution, même si cela reste du business » indique le pivot de bientôt 26 ans, auprès de Hoopshype. Ajoutant qu’à salaire égal, il resterait à New York.

L’un des soldats de Tom Thibodeau

Après avoir roulé sa bosse chez les Rockets et les Nuggets, Isaiah Hartenstein a commencé à se révéler chez les Cavs et surtout les Clippers, où sa confiance a grandi, avant de s’imposer comme l’un des meilleurs intérieurs remplaçants de la ligue chez les Knicks.

Le genre de joueur capable de brillamment assurer l’intérim quand le titulaire (Mitchell Robinson en l’occurrence) est blessé ou qu’il connaît un coup de mou.

« Je gagne de plus en plus la confiance de mes coéquipiers et j’ai la sensation que, maintenant, cela redevient un peu comme quand j’étais chez les Clippers » explique-t-il au sujet de son expérience new-yorkaise, qui lui a demandé une période d’ajustement à son arrivée en 2022. « Nous avons beaucoup de joueurs altruistes. La création de Jalen Brunson n’est pas assez soulignée, car la manière dont il crée le jeu m’a facilité la vie. C’est énorme pour nous, surtout au vu de la façon dont [les adversaires] le prennent à deux et dont il lit bien le jeu. »

Réputé pour son altruisme et son QI basket, qu’il a développés plus jeune auprès de son père, Isaiah Hartenstein l’est également pour sa défense, qui s’est encore améliorée au contact de Tom Thibodeau.

« Il m’a beaucoup aidé, surtout sur le plan défensif » détaille celui qui garde aussi la sélection allemande dans un coin de sa tête. « J’étais déjà bon en défense avec les Clippers, mais Thibs m’a vraiment aidé davantage à ce niveau et il m’a probablement fait passer un cap supplémentaire. Il m’a montré des vidéos et il m’a parlé à l’entraînement sur la manière de se préparer. Je pense d’ailleurs que c’est ce qu’il fait bien, de se préparer pour les matchs. Beaucoup ne voient pas qu’il est dans son bureau de 8 heures à 20 heures probablement, à se préparer. Il apporte aussi quelques précisions à n’importe laquelle de mes questions pour m’aider, surtout en défense. »

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 70 25 63.7 33.3 72.7 3.2 5.1 8.3 2.4 2.8 1.1 1.1 1.1 7.5 Total 317 18 59.3 31.0 69.5 2.1 3.5 5.6 1.6 2.5 0.7 1.0 0.9 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.