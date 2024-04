Isaiah Hartenstein s’est toujours senti l’âme d’un titulaire

Voir Rudy Gobert se faire violemment contrer sur une tentative de dunk n’arrive pas tous les matins. Voir le pivot français se faire bâcher une seconde fois dans le même match, tout aussi autoritairement, arrive encore moins.

C’est dire la prouesse d’Isaiah Hartenstein qui, sans beaucoup marquer face aux Wolves il y a quelques jours, a quand même eu un impact notable dans la raquette des Knicks (7 points, 9 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 3 contres en 39 minutes).

Deux jours plus tard face à Chicago du glouton Andre Drummond, le pivot new-yorkais a fait encore plus sur le plan statistique : 10 points (4/6 aux tirs), 20 rebonds et 5 contres ! Soit un record en carrière dans la seconde catégorie et un record en carrière égalé dans la troisième catégorie mentionnée.

Les louanges de Julius Randle

Le genre de performance susceptible de faire oublier Mitchell Robinson, bloqué à l’infirmerie jusqu’à la fin de la saison, que l’ancien intérieur des Clippers remplace depuis la mi-décembre.

« Pour être honnête, je suis impressionné par la façon dont il protège le cercle. On est habitués à ce que Mitch le fasse, à ce qu’il couvre nos erreurs lorsqu’on est battus sur le dribble. C’est un monstre en la matière en ce moment. Affronter Drummond et prendre 20 rebonds, ce n’est pas donné. Il a donc été incroyable », s’enthousiasme Julius Randle à l’issue de ce match remporté par les Knicks.

Jalen Brunson parle, lui, d’une performance « phénoménale. Avec Mitch sur la touche, ses minutes ont augmenté et il joue très bien. On est tous heureux pour lui, mais on savait tous qu’il était capable de faire ça. » À savoir remplir un rôle de pivot titulaire au sein d’une équipe ambitieuse de la conférence Est.

« Free agent » l’été prochain

Remplaçant depuis le début de saison, le joueur de 25 ans apportait de bonnes minutes – une vingtaine en moyenne – avec environ 6 points, 6 rebonds et 1 contre. Depuis que Tom Thibodeau l’a intégré dans son cinq, son rendement grimpe à 7 points, 10 rebonds et 1,5 contre en moyenne, sur 33 minutes.

« Je montre que je peux endosser ce rôle, c’est le plus important. J’ai toujours eu confiance en mes capacités pour pouvoir le faire, mais je n’ai jamais vraiment été dans cette situation. Avant, je finissais les matches, mais maintenant je joue régulièrement plus de 30 minutes. J’ai l’impression que je peux continuer à construire sur cette base », affiche le pivot qui n’a été titularisé qu’à 20 reprises en carrière (sur 281 matchs).

Celui qui est également connu pour ses qualités de passeur ajoute : « Mitch nous manque beaucoup. Je serai heureux quand il reviendra pour qu’on puisse avoir ce duo de choc qu’on formait, parce que c’était quelque chose de spécial. Mais pour l’instant, je dois continuer à aller de l’avant. » Et ainsi s’assurer que les Knicks le prolongent avec un beau chèque à la fin de la saison.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 73 25 64.9 33.3 72.0 3.2 5.0 8.2 2.4 2.8 1.2 1.2 1.1 7.7 Total 320 18 59.7 31.0 69.3 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.