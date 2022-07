Pour Tyronn Lue, Isaiah Hartenstein va coller à la philosophie de Tom Thibodeau

Outre leur poste 1, bientôt occupé par Jalen Brunson, les Knicks n’ont pas tardé à gérer leur secteur intérieur durant cette intersaison. En plus de prolonger Mitchell Robinson, ils ont mis la main sur un pivot très courtisé en la personne d’Isaiah Hartenstein, dont la signature vient d’être officialisée.

Un profil tout à fait différent du premier cité, comme peut en témoigner son ancien coach. « Il va être bon (avec eux). On peut jouer des systèmes avec lui, il peut créer le jeu, faire des passes. Défensivement, c’est le genre de joueurs pour Thibs (Tom Thibodeau). Il peut changer en défense sur le poste 5, il est bon pour couvrir ‘les pick-and-roll’. Il est très athlétique, donc il peut faire beaucoup de choses », énumère Tyronn Lue.

Ce dernier rappelle que son intérieur a signé une très belle saison avec les Clippers – 8 points et 5 rebonds en 18 minutes de moyenne – et a su répondre présent avec les nombreuses absences qui ont affecté l’équipe. Et insiste sur l’une de ses qualités : « Il est devenu l’un de nos meilleurs passeurs à ce poste de pivot. »

Une qualité dont Tom Thibodeau pourrait tirer profit dans une relation poste haut – poste bas avec Julius Randle par exemple. D’autant que le nouvel arrivant, contrairement à Mitchell Robinson, est capable de sanctionner avec parcimonie derrière la ligne à 3-points (14/30 la saison dernière dont 8/13 sur les cinq derniers matches).

« Il peut shooter à 3-points, ce qu’il a fait sur la fin de saison. On ne lui avait pas donné assez d’occasions de le faire (plus tôt dans l’année). Il s’est très bien développé au cours de la saison », félicite Tyronn Lue qui aurait bien aimé garder son intérieur. Malheureusement pour les Clippers, ils n’ont pas pu offrir autant que les 16 millions sur deux ans proposés par les New-yorkais.

Son ancien coach se dit malgré tout « heureux pour lui, d’avoir obtenu le contrat qu’il a obtenu. Il le mérite vraiment. […] C’est un super coéquipier, les gars adorent jouer avec un gars qui pense d’abord à la passe. »