Mark Cuban n’en veut pas à Jalen Brunson

Comme c’était attendu, Jalen Brunson a filé vers les Knicks dès les premières minutes de la free agency. Les Mavericks étaient sans doute préparés à le perdre, mais comme le meneur de jeu a fait une excellente saison et que Dallas est plus compétitif que New York, il y a sans doute de la déception.

Pour Mark Cuban, il faut accepter la décision du joueur et ne pas s’attarder dessus.

« Sans rancune », a déclaré le propriétaire des Mavericks à Newsday. « Je ne lui souhaite que le meilleur. Il a tout donné et avait le choix. Il le mérite. On perd un joueur, ça arrive, c’est ainsi que la ligue fonctionne. C’est un business. C’est comme ça. »

Les Mavericks avaient-ils les moyens de le retenir face à l’offre des Knicks, qui était de 104 millions de dollars sur quatre saisons ? Non, d’après Cuban, car cela se jouait ailleurs que sur le carnet de chèques.

« Ce n’était pas vraiment une question d’argent », poursuit-il. « On n’a pas véritablement eu une chance de lui faire une offre. C’était son choix et je le comprends. Il connaît ces gens-là depuis le début de sa vie (son père, Rick, est assistant de Tom Thibodeau, et le président de la franchise, Leon Rose, est son parrain). Il a grandi avec eux. C’est totalement logique. »

Quant aux rumeurs de sanction pour « tampering » de la part des Knicks, face à des Mavericks qui seraient frustrés par la tournure des événements, le propriétaire texan ne les commente pas…

« On m’a posé la question… Je m’en fous. Pourquoi devrais-je m’en préoccuper ? Ce n’est pas comme si on manquait un match de playoffs ou que ça changeait tout. Je m’en fiche. Et c’est à la ligue de s’occuper de ça, d’en parler, pas à moi. »