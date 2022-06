Isaiah Hartenstein rejoint les Knicks pour deux ans

Il était un homme courtisé ces derniers jours, et il a finalement choisi les Knicks : The Athletic annonce en effet la signature d’Isaiah Hartenstein à New York, pour deux saisons et 16 millions de dollars.

Au sortir d’une saison intéressante avec les Clippers, le pivot de 24 ans s’offre un nouveau challenge dans la Grosse Pomme, où ses responsabilités offensives devraient être plus importantes qu’à Los Angeles. A priori, il sera la doublure attitrée de Mitchell Robinson, si tant est que celui-ci prolonge avec les Knicks, évidemment…

En quelques minutes, les Knicks ont bien négocié cette intersaison avec les venues de Jalen Brunson, et donc Hartenstein.