Andre Drummond, l’infatigable glouton !

Avec Jarrett Allen et Evan Mobley sous les panneaux, les Cavaliers se placent 7e au classement des meilleures équipes au rebond. Mais cette nuit, les joueurs de JB Bickerstaff se sont fait manger par les Bulls : 74 prises à 39 ! On a rarement vu un tel différentiel, et c’est la conséquence directe du choix de Billy Donovan de débuter avec Andre Drummond et Nikola Vucevic sous le cercle.

Sur le papier, les deux sont peu complémentaires mais le coach de Chicago n’avait pas trop le choix puisque Alex Caruso, qui dépanne au poste 4, était absent. Et ça a fonctionné, avec notamment 25 rebonds offensifs pour 32 points inscrits sur des « seconde chance ». Dans une rencontre jouée après deux prolongations, ça fait la différence.

Deux rebondeurs ensemble, ça ne peut que fonctionner

Ancien All-Star, Andre Drummond a confirmé qu’il n’avait rien perdu de son sens du rebond avec 26 prises !!! Il égale le record de la saison, détenu par Domantas Sabonis, et c’est son 2e match à 25 rebonds et plus cette saison.

« C’est vraiment simple les mathématiques ! » ironise l’ancien des Pistons. « Vous associez deux gars qui sont bons au rebond. L’un des deux est l’un des meilleurs rebondeurs de l’histoire. Et l’autre à mes côtés est juste derrière moi. C’est très compliqué pour les adversaires. Il leur faut faire un choix au rebond. Qui bloquer ? Lui ou moi ? »

Au passage, Andre Drummond a apprécié la réaction d’orgueil de son équipe après la défaite surprise face aux Pistons. « Cela en dit long sur l’équipe… On continue de se battre. On s’est bien battus. La veille, on avait un peu baissé notre garde. Ce soir, on a joué comme une équipe qui a de grandes ambitions, et on était prêt à jouer. »

Auteur de 17 points, il remercie aussi les arbitres d’avoir laissé les deux paires d’intérieurs se frotter. « Cela m’a rappelé la fin des années 2010. Avec deux intérieurs associés. C’était vraiment un combat, un match très physique, et je suis content que les arbitres nous aient laissés jouer ».