Free agency 2024 | Le Top 10 des ailiers-forts

La saison NBA terminée, c’est déjà l’heure de se tourner vers la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet. Cette année, elle commencera dans la nuit du dimanche 30 juin au lundi 1er juillet, à minuit en France (et 18 heures à New York).

Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, le 6 juillet à 18 heures en France (et midi à New York).

A consulter >> Le tableau de la free agency 2024

Après le Top 10 des meilleurs meneurs, arrières et ailiers disponibles sur le marché cet été, on poursuit avec les ailiers-forts. Où l’on retrouve quelques titulaires, mais surtout une ribambelle de role players capables de s’avérer précieux en playoffs, avec leur profil de « 3&D ».

On précise aussi que plusieurs joueurs sont capables de jouer ailiers et ailiers-forts, et qu’il a fallu faire des choix, comme LeBron James rangé chez les ailiers ou Kyle Anderson chez les ailiers-forts.

1 – Tobias Harris (31 ans – non protégé – Philadelphie Sixers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 17.2 points, 6.5 rebonds, 3.1 passes et 1.0 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 9.0 points, 7.2 rebonds et 1.5 passe

Difficile de savoir où va atterrir Tobias Harris, car même s’il reste un scoreur polyvalent, également capable de peser en défense, ses derniers playoffs risquent de mettre fin à son aventure de cinq ans chez les Sixers. Une franchise faiblarde à l’aile et qui a de l’argent à dépenser, pourrait donc se jeter sur lui, comme Utah ou Detroit. À moins que les Clippers ne le fassent revenir dans un sign-and-trade centré autour de Paul George… Mais, clairement, il ne retrouvera plus un salaire astronomique.

2 – Miles Bridges (26 ans – non protégé – Charlotte Hornets)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 21.0 points, 7.3 rebonds et 3.3 passes

Le controversé Miles Bridges se retrouve sur le marché, après avoir reçu une simple qualifying offer l’an passé. Statistiquement, il s’est montré productif dans la saison morose des Hornets et on se demande bien ce qu’il peut espérer obtenir contractuellement. Le voir re-signer à Charlotte est possible mais il peut aussi découvrir une nouvelle équipe, comme Detroit ou Utah. Son avenir va en tout cas s’écrire là où ses qualités athlétiques et au scoring seront le mieux exploitées.

3 – Patrick Williams (22 ans – protégé – Chicago Bulls)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 10.0 points, 3.9 rebonds et 1.5 passe

Prometteur, Patrick Williams peine depuis sa Draft à se rendre indispensable chez les Bulls, à cause notamment de ses nombreux pépins physiques, de son irrégularité et de sa passivité en attaque. Malgré l’intérêt de quelques équipes comme OKC, l’ailier veut rester à Chicago, où il alterne pourtant entre le cinq et le banc, mais à quel prix ? Son avenir ne lui appartient pas complètement, puisque ses dirigeants lui ont proposé une qualifying offer, mais il souhaitera probablement recevoir une vingtaine de millions de dollars par an…

4 – Obi Toppin (26 ans – protégé – Indiana Pacers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 10.3 points, 3.9 rebonds et 1.6 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 10.9 points, 4.4 rebonds et 1.7 passe

Après s’être fait tant bien que mal sa place chez les Knicks, Obi Toppin s’est épanoui encore davantage chez les Pacers, où il est arrivé il y a un an. Membre important de la rotation de Rick Carlisle en sortie de banc, il devrait probablement rempiler au même endroit, comme il est protégé par sa franchise. Avec, à la clé pour le bondissant ailier-fort, une belle revalorisation salariale d’une dizaine de millions de dollars. Mais, si les dirigeants d’Indianapolis se montrent peu généreux à cause de la re-signature de Pascal Siakam, certaines équipes ne se feront pas prier pour le détourner…

5 – Kyle Anderson (30 ans – non protégé – Minnesota Timberwolves)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 6.4 points, 4.2 passes et 3.5 rebonds

Stats 2023–24 (playoffs) : 4.3 points, 2.7 rebonds et 2.5 passes

Kyle Anderson, c’est le genre de joueur capable de se fondre dans n’importe quel collectif et que toute équipe rêve donc d’avoir. À San Antonio, Memphis puis Minnesota, il a constamment fait l’unanimité avec son QI basket et sa capacité à tout bien faire, sans pour autant exceller dans un domaine. En sortie de banc, « Slo-Mo » est l’un des meilleurs de la ligue et la franchise qui s’attachera ses services fera, à coup sûr, une bonne affaire. Les Wolves doivent déjà croiser les doigts pour ne pas le voir partir ailleurs…

6 – Taurean Prince (30 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 8.9 points, 2.9 rebonds et 1.5 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 7.4 points et 2.4 rebonds

7 – Jae Crowder (33 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 6.2 points, 3.2 rebonds et 1.3 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 2.3 points et 1.5 rebond

8 – Haywood Highsmith (27 ans – non protégé – Miami Heat)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 6.1 points, 3.2 rebonds et 1.1 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 4.8 points, 2.8 rebonds et 1.6 passe

9 – Marcus Morris (34 ans – non protégé – Cleveland Cavaliers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 6.4 points et 2.7 rebonds

Stats 2023–24 (playoffs) : 6.1 points et 2.8 rebonds

10 – PJ Tucker (39 ans – player option – Los Angeles Clippers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 1.7 point et 2.7 rebonds

Stats 2023–24 (playoffs) : 5.5 points et 1.5 rebond

Mentions : Davis Bertans (Hornets), Jeff Green (Rockets), Danilo Gallinari (Bucks), TJ Warren (Wolves), Trendon Watford (Nets)…