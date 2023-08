Patrick Williams, un Lieutenant sous pression

Comme Chicago n’a pas fait de folie durant l’intersaison avec deux mouvements discrets (les arrivées de Jevon Carter et Torrey Craig), le coach Billy Donovan pourra s’appuyer sur une certaine stabilité pour espérer faire mieux que la saison dernière. Pour réussir sa mission, il faudra sans doute solliciter davantage des Lieutenants, ou plutôt des « role players » dont Patrick Williams fait partie.

C’est en tout cas ce qu’attend le GM des Bulls pour qui le poste 4 constituera l’une des variables d’ajustement sur lesquelles l’entraîneur devra pouvoir compter. Pour Marc Eversley, la quatrième saison de Patrick Williams en NBA sera évaluée sous le signe de la régularité.

« Il a montré des signes avant-coureurs au cours des trois premières années. Je veux qu’il montre plus souvent ces sortes de flashes, qu’il soit plus constant », a-t-il déclaré. « Il a ce qu’il faut en lui, et c’est en grande partie dû à sa progression en dehors du terrain. Et je peux vous dire qu’il commence à évoluer. Il commence à comprendre, à avoir le déclic. Et lorsqu’il réussira à composer avec tous les éléments, et il y parviendra, nous pourrions avoir quelque chose de spécial ».

DeMar DeRozan voit en lui du Kawhi Leonard

La saison dernière, Patrick Williams était le seul joueur de l’effectif à dépasser les 10 points de moyenne derrière le trio All-Stars : DeMar DeRozan, Zach LaVine, et Nikola Vucevic. Mais Marc Eversley souhaite aussi que Patrick Williams monte en grade dans la hiérarchie du vestiaire. Avec une potentielle prolongation de contrat à l’issue de la saison en ligne de mire, l’ailier-fort va avoir une saison pour dissiper toutes les interrogations de ses dirigeants.

« Je pense que c’est une année très importante pour Patrick, d’une part en tant que joueur et d’autre part en tant que personne dans notre vestiaire pour compléter nos gars. Nous avons beaucoup parlé des personnes capables de s’intégrer à notre trio. Je pense que Patrick va devoir relever le même défi. Mais je pense que c’est cette année qu’il doit vraiment s’améliorer et trouver sa voie », a ajouté Marc Eversley.

Dans sa mission, Pat Williams pourra compter sur le soutien de DeMar DeRozan, pour qui son coéquipier a tous les atouts pour s’en sortir et devenir un joueur référencé de la ligue, à son poste.

« Je déteste comparer et je le fais rarement, mais il me rappelle Kawhi. Je sais que ça a déjà été dit, mais sa carrure, sa façon de bouger, tout. Kawhi est l’un des plus grands joueurs actuels, et c’est déjà un grand compliment. C’est ce que je vois Pat devenir », avait glissé l’ancien joueur des Raptors et des Spurs la semaine passée. « Il a tellement de qualités, et il faudra peut-être attendre pour que tout se mette en place, mais quand ce sera le cas, je lui dis tout le temps que ça changera tout ».

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.7 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.7 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 Total 170 28 47.7 41.4 77.9 1.0 3.3 4.3 1.3 1.8 0.9 1.3 0.7 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.