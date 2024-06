Les Wizards vont-ils relancer Troy Weaver ?

Avec l’arrivée de Trajan Langdon au poste de président des Pistons, Troy Weaver a été écarté. Il était le GM de la franchise de Detroit depuis 2020 et n’a pas réussi à sortir l’équipe des dernières places de la ligue. Surtout cette saison, avec seulement 14 victoires au compteur, sans oublier une série historique de 28 défaites d’affilée…

De plus, ses choix à la Draft n’ont pas toujours donné des fruits très juteux. On peut penser à Killian Hayes (2020), qui n’a pas su s’imposer dans le Michigan, ou même à Cade Cunningham (2021) et Jaden Ivey (2022) qui ont certes fait des statistiques mais n’ont pas encore faire progresser leur équipe.

Désormais libre, Troy Weaver va-t-il rebondir prochainement ? D’après HoopsHype, les Wizards pourraient représenter une piste possible. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu’il sort d’une expérience de reconstruction avec les Pistons et que les Wizards vont faire de même, en misant sur la formation désormais.

Un trio qui avait bien fonctionné au Thunder

Aussi parce qu’il est natif de Washington. Mais surtout car il a déjà travaillé avec les dirigeants locaux. L’ex-GM des Pistons a en effet côtoyé le président des Wizards, Michael Winger, et le GM, Will Dawkins, au Thunder.

Les trois hommes étaient ensemble à Oklahoma City à partir de 2010 (et pendant cette décennie), quand Kevin Durant et Russell Westbrook commençaient leur ascension vers les sommets. On se souvient que le Thunder disputera les Finals en 2012, battu par LeBron James et le Heat, puis ne sera pas loin de les retrouver en 2016, après sa défaite dans le Game 7 de la finale de conférence face aux Warriors, après avoir mené 3-1 dans la série.