Les Wizards aussi misent sur la formation

Les Wizards viennent de terminer la pire saison de leur histoire, avec seulement 15 succès pour 67 défaites. Sans les performances encore plus catastrophiques des Pistons (14 victoires…), les joueurs de la capitale auraient terminé à la dernière place de la NBA pour cet exercice 2023/24.

Et l’avenir à court terme ne permet pas d’imaginer un renversement total. Le groupe est majoritairement jeune et inexpérimenté, il faut donc reprendre le chantier du début pour le coach Brian Keefe, en commençant par les bases.

« Brian a une capacité unique à analyser les joueurs et voir ce qu’ils peuvent faire, et non pas ce qu’ils sont actuellement », explique Will Dawkins, GM des Wizards. « Quand on pense à notre équipe et notre situation, c’est vraiment très important. Il faut avoir cette conviction, afin de faire confiance aux gens et de voir où cela peut mener. On est dans la première phase de la construction des fondations et on a commencé un peu cette année. Les fondations prennent du temps et le coach le sait. »

Des efforts qui paieront peut-être dans deux ans…

Les Wizards vont donc entrer dans la fameuse phase de reconstruction, où l’important est la progression des joueurs et la définition d’une identité de jeu. Les victoires, elles, ne comptent pas vraiment et ne seront pas essentielles pour juger la prochaine saison. La formation, comme à Brooklyn l’année prochaine, sera la priorité.

« Très souvent, les joueurs ne comprennent pas le direction prise par la franchise, quel est l’objectif, donc ils se sentent démunis et perdus. C’est le pire », estime Jared Butler, qui vient de jouer sa première saison à Washington. « Je pense que notre entraîneur, avec sa capacité à communiquer sur ce qu’on essaie de faire et sur l’état d’esprit qu’on doit avoir, est parfait pour ça. »

Il y a de fortes chances que les défaites soient encore très nombreuses lors de la saison 2024/25, Brian Keefe va donc effectivement devoir faire un travail mental pour garder ses troupes motiver. Un peu à l’instar de Gregg Popovich à San Antonio cette année, pour le première saison de Victor Wembanyama.

« On va toujours chercher ce qui est le mieux pour notre groupe dès maintenant, mais aussi pour l’avenir », annonce le coach confirmé récemment. « L’un des sujets principaux, c’est comment utiliser au mieux nos joueurs, en sachant que ça peut ne pas payer tout de suite, mais dans deux deux ans. »