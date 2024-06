Josh Richardson marqué par la première leçon d’Erik Spoelstra

L’arrivée en NBA demande beaucoup d’adaptation. Le monde professionnel est ainsi une énorme étape pour les jeunes joueurs qui se confrontent au plus haut niveau et doivent faire face à un championnat très différent.

C’est ce dont s’est rendu compte Josh Richardson lors de sa saison rookie à Miami en devant s’adapter aux méthodes de travail de Erik Spoelstra.

« Je suis arrivé dans la ligue, et je ne pouvais pas tirer. J’étais un simple défenseur athlétique. Je vais au gymnase un jour sans match et sans entraînement, » se souvient le joueur du Heat. « Et il n’y a littéralement aucun entraîneur, personne là-dedans. Alors je trouve un stagiaire… Je travaille et il n’y a personne, je fais mon truc. Je tire à 3-points et j’ai fini. Je regarde autour et je vois Spo (Erik Spoelstra) entrer… Il me dit de continuer et puis il me dit : ‘Mets-toi dans le coin, 100 tirs à 3-points.’ Je me dis : ‘Coach, j’ai déjà fini. Que veux-tu dire ?' »

Avec les caméras du centre d’entrainement du Heat, Erik Spoelstra surveillait son joueur avant de venir lui donner des devoirs supplémentaires. L’exercice ? Réussir 70 de ses 100 tirs depuis le corner.

« Alors, je fais le tour et je fais environ 60 sur 100, ce qui est horrible pour des tirs complètement ouverts, » reprend Josh Richardson. « Spo dit : ‘Traverse le terrain dix fois’. Je me dis : ‘Quoi ?’ Mais, je le fais et je reviens. Il me dit d’y retourner, encore 100 tirs à 3-points. Je me dis : ‘Qu’est-ce que tu veux dire ?’ Il ajoute : ‘Tu dois en mettre 70 avant de pouvoir sortir d’ici’… Alors, j’y retourne, j’en mets 65. ‘Traverse encore dix fois !' »

Se battre contre soi-même

L’éthique de travail est aussi ce qui fait souvent dans le sport de haut niveau. L’entraineur du Heat a voulu démontrer l’importance du travail bien fait. Et rebelote pour celui qui est revenu au Heat cette année.

« ‘Nous y allons tout de suite, reprend Erik Spoelstra’. Je réponds : ‘Coach, je vais m’évanouir’. Il me dit : ‘Tu dois te battre’. Mais je lui réponds : ‘Il n’y a personne ici avec qui je puisse le faire’. Il ajoute ‘Avec toi-même’… D’accord, c’est logique. Alors j’y retourne. Je suis à 66 pour 95. Puis j’étais à 69 pour 99, et le dernier tape l’arceau… Je dis tous les mots auxquels vous pouvez penser, en lançant la balle… ‘Refais m’en dix de plus ! lance Spoelstra’. »

Une leçon vite apprise par Josh Richardson, car il tournait à 46% de réussite de loin lors de son année rookie.

« Je me lance, je reviens, j’en ai enfin fait 70 la fois d’après. Puis, il me parle, il me dit : ‘C’est comme ça que tu dois aborder les choses. Si tu veux jouer’, parce que je ne joue pas encore, ‘Tu ferais mieux d’être prêt et c’est comme ça que tu dois aborder les choses, tu dois t’entraîner et travailler plus dur.' »

Josh Richardson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIA 52 21 45.2 46.1 66.7 0.4 1.7 2.1 1.4 2.1 0.7 0.7 0.5 6.6 2016-17 MIA 53 31 39.4 33.0 77.9 0.7 2.5 3.2 2.6 2.5 1.1 1.2 0.7 10.2 2017-18 MIA 81 33 45.1 37.8 84.5 0.9 2.7 3.5 2.9 2.5 1.5 1.7 0.9 12.9 2018-19 MIA 73 35 41.2 35.7 86.1 0.7 2.9 3.6 4.1 2.7 1.1 1.6 0.5 16.6 2019-20 PHL 55 31 43.0 34.1 80.9 0.8 2.4 3.2 3.0 2.5 1.0 1.9 0.7 13.7 2020-21 DAL 59 30 42.7 33.0 91.7 0.9 2.4 3.3 2.6 2.2 1.0 1.3 0.4 12.1 2021-22 * All Teams 65 25 43.8 41.5 88.9 0.7 2.2 2.9 1.8 1.8 0.9 1.0 0.5 10.3 2021-22 * BOS 44 25 44.3 39.7 85.9 0.6 2.3 2.8 1.5 1.9 0.8 0.9 0.5 9.7 2021-22 * SAN 21 24 42.9 44.4 94.6 0.8 2.1 2.9 2.3 1.6 1.1 1.3 0.3 11.4 2022-23 * All Teams 65 24 43.1 36.5 85.2 0.6 2.1 2.7 2.7 1.8 1.1 1.3 0.3 10.1 2022-23 * SAN 42 24 43.6 35.7 88.3 0.7 2.1 2.8 3.3 1.7 1.0 1.5 0.3 11.5 2022-23 * NOP 23 23 41.9 38.4 76.2 0.5 2.0 2.4 1.6 2.0 1.3 1.0 0.4 7.5 2023-24 MIA 43 26 44.4 34.7 94.4 0.4 2.4 2.8 2.4 1.8 0.6 0.8 0.3 9.9 Total 546 29 42.9 36.4 84.6 0.7 2.4 3.1 2.7 2.2 1.0 1.3 0.5 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.