Il avait bien fait de garder sa maison en Floride. Quatre ans après la fin de son premier passage à Miami, Josh Richardson est de retour au Heat. L’ancien arrière/ailier des Pelicans s’est engagé pour un contrat de deux ans au montant minimum, soit 2.9 millions de dollars pour la saison à venir et un peu plus de 3 millions la suivante.

« Il faut parfois se sacrifier pour certaines choses. J’ai discuté avec les coachs et après avoir pesé les options, j’ai pensé qu’il serait dans mon intérêt et celui de toutes les personnes impliquées de revenir et de tenter une nouvelle fois ma chance », justifie le joueur de 29 ans, qui a toujours gardé en tête l’idée d’un retour.

L’arrière avait été drafté au second tour (40e choix) de la Draft 2015 par le Heat. Après une année rookie, il s’était progressivement imposé comme titulaire. Au point de signer sa meilleure saison en carrière, en 2018/19, avec près de 17 points de moyenne.

Sa valeur avait tellement grimpé qu’il était la principale contrepartie pour les 76ers, au moment d’envoyer Jimmy Butler à Miami. Après des passages successifs à Dallas, Boston, San Antonio et donc la Nouvelle-Orléans, Josh Richardson va désormais faire équipe avec l’homme contre lequel il avait été échangé.

Un rôle différent

Depuis ce transfert, l’arrière ne pense pas avoir beaucoup changé, même s’il n’a jamais vraiment exploité le potentiel qu’on lui prêtait. « Une fois que je me remets dans le bain, que je cultive à nouveau cette même intensité avec laquelle je sais aborder chaque journée, les choses peuvent être similaires. L’effectif a évolué, j’aurai un rôle différent. Bam (Adebayo), Jimmy et ces gars sont les leaders. Je n’ai aucun problème à trouver ma place et à savoir où je peux le mieux aider l’équipe à gagner des matches », affiche ainsi Josh Richardson.

Celui-ci, en raison des départs de Gabe Vincent et de Max Strus, pourrait retrouver une place de titulaire. Et retrouver surtout cette philosophie de travail propre au Heat.

« La façon dont les choses vont du sommet jusqu’en bas de l’échelle ressemble plus à quelque chose de linéaire. Tout le monde est sur la même longueur d’onde ici », décrit l’arrière qui se souvient, « comme si c’était hier », d’une session de travail où Erik Spoelstra lui avait demandé de convertir 70 tirs primés… sur 100.

La spécificité à Miami ? « Tout simplement la façon dont le jeu est abordé. C’est difficile de comparer l’intensité qui existe ici et toute l’attention portée aux petits détails par rapport à d’autres gymnases. C’est un retour à la façon dont j’avais l’habitude de faire les choses », termine-t-il.

Josh Richardson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIA 52 21 45.2 46.1 66.7 0.4 1.7 2.1 1.4 2.1 0.7 0.7 0.5 6.6 2016-17 MIA 53 31 39.4 33.0 77.9 0.7 2.5 3.2 2.6 2.5 1.1 1.2 0.7 10.2 2017-18 MIA 81 33 45.1 37.8 84.5 0.9 2.7 3.5 2.9 2.5 1.5 1.7 0.9 12.9 2018-19 MIA 73 35 41.2 35.7 86.1 0.7 2.9 3.6 4.1 2.7 1.1 1.6 0.5 16.6 2019-20 PHL 55 31 43.0 34.1 80.9 0.8 2.4 3.2 3.0 2.5 1.0 1.9 0.7 13.7 2020-21 DAL 59 30 42.7 33.0 91.7 0.9 2.4 3.3 2.6 2.2 1.0 1.3 0.4 12.1 2021-22 * All Teams 65 25 43.8 41.5 88.9 0.7 2.2 2.9 1.8 1.8 0.9 1.0 0.5 10.3 2021-22 * BOS 44 25 44.3 39.7 85.9 0.6 2.3 2.8 1.5 1.9 0.8 0.9 0.5 9.7 2021-22 * SAN 21 24 42.9 44.4 94.6 0.8 2.1 2.9 2.3 1.6 1.1 1.3 0.3 11.4 2022-23 * All Teams 65 24 43.1 36.5 85.2 0.6 2.1 2.7 2.7 1.8 1.1 1.3 0.3 10.1 2022-23 * SAN 42 24 43.6 35.7 88.3 0.7 2.1 2.8 3.3 1.7 1.0 1.5 0.3 11.5 2022-23 * NOP 23 23 41.9 38.4 76.2 0.5 2.0 2.4 1.6 2.0 1.3 1.0 0.4 7.5 Total 503 29 42.8 36.5 84.0 0.7 2.4 3.1 2.7 2.3 1.1 1.4 0.6 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.