Désinscrit de la Draft, Izan Almansa pense à l’Australie

MVP à la fois de la Coupe du monde U17 et du championnat d’Europe U18, Izan Almansa est la nouvelle pépite du basket espagnol. Cet intérieur de 19 ans va néanmoins attendre encore une année pour rejoindre la NBA.

Jonathan Givony, le « Monsieur Draft » d’ESPN, informé par les agents du joueur, a effectivement annoncé que le jeune talent avait retiré son nom de la Draft 2024.

Quel avenir alors pour Izan Almansa, avant de retenter sa chance en 2025 ? La saison passée, il s’était engagé avec l’équipe G-League du Ignite, tournant à 11.7 points et 7.4 rebonds de moyenne en 28 minutes. Sauf qu’on sait que la Team Ignite va disparaître et l’Espagnol doit désormais trouver un nouveau point de chute.

Son futur pourrait donc s’écrire en Europe ou en Australie, où il suscite l’intérêt des Perth Wildcats en NBL, l’ancienne équipe d’Alexandre Sarr. Une saison dans le programme « Next Stars » pour former les jeunes à la NBA, c’est un parcours de plus en plus courant. C’est par exemple celui suivi par Josh Giddey, LaMelo Ball et donc Alexandre Sarr et le Français est désormais attendu dans le Top 2 de la Draft 2024.