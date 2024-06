Jayson Tatum rappelle que des légendes de la NBA n’ont pas toujours été les meilleurs joueurs des Finals

« C’est important, mais ce n’est pas essentiel. » Voilà ce qu’a répondu Jayson Tatum lorsque Malika Andrews, la journaliste et présentatrice d’ESPN, lui a demandé à quel point il est important, pour lui, de remporter le trophée de MVP des Finals.

Alors que les Celtics ne sont qu’à une victoire de leur 18e titre, l’ailier All-Star tourne à 20.0 points, 7.8 rebonds, 6.3 passes, mais il n’est effectivement pas favori pour décrocher la statuette en cas de sacre de son équipe, puisque Jaylen Brown (20.8 points, 4.8 passes, 4.8 rebonds, 1.5 interception) lui fait de l’ombre avec son leadership et une meilleure adresse aux tirs.

Thomas, Bird, Curry, Kobe…

Mais Jayson Tatum ne fait pas du trophée Bill Russell une priorité, car plusieurs légendes n’ont pas toujours raflé la mise par le passé…

« Isiah Thomas n’a pas remporté le MVP des Finals à chaque fois. Pareil pour Tim Duncan ou Larry Bird. Stephen Curry n’en a qu’un. Kobe n’en a gagné que deux sur cinq » rappelle-t-il. « En tant que compétiteur, vous voulez gagner et accomplir tout ce qui se présente à vous, mais je ne serais pas du tout triste de ne pas être nommé MVP des Finals. Je serais juste ravi de gagner les Finals. »

Des propos qui rejoignent finalement ceux prononcés, quelques jours plus tôt, par le joueur de Boston.

« Perdre en Finals, c’est la pire des choses » expliquait alors Jayson Tatum, avant tout soucieux d’effacer l’échec de 2022. « On n’est jamais sûr de revenir en Finals. On l’a compris la saison passée, en prenant les choses pour acquis et on a laissé trainer des séries. Ce n’est pas parce que l’on a une bonne équipe que l’on va aller en Finals. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.