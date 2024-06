Face aux critiques, Jayson Tatum ne pense qu’à effacer le revers de 2022

Après avoir inscrit 34 points au total dans les deux premiers matches des Finals, Jayson Tatum, qui annonçait pouvoir redresser son adresse en un seul match, a retrouvé des couleurs, en marquant 31 points dans le Game 3. Loin d’être parfait, avec des tirs parfois douteux et compliqués (11/26 au shoot, dont 4/13 à 3-pts), le All-Star a néanmoins signé son meilleur match au scoring de la série.

Comme de son côté Jaylen Brown a encore fait une très bonne performance (30 points), le trophée de MVP des Finals lui semble promis. Ce qui donnerait, indirectement, raison à Jason Kidd, qui disait que Jaylen Brown était le « meilleur joueur » de Boston.

Jayson Tatum a été interrogé par Charles Barkley, sur le plateau de NBA TV, sur ce débat qui tente de trancher l’identité du meilleur joueur de Boston. « Suis-je frustré ? Je ne sais pas. J’ai entendu tout ça. En début de carrière, on veut les statistiques et les trophées individuels. Et puis on nous dit qu’on ne gagne pas. Puis, on se retrouve en position de le faire et… », c’est alors Charles Barkley qui termine sa phrase. « … On dit que tu ne fais pas de statistiques ! »

L’essentiel pour lui, c’est désormais le Game 4 et le titre qui n’a jamais été aussi proche. Pour effacer l’échec face aux Warriors il y a deux ans. « Perdre en Finals, c’est la pire des choses », assure-t-il. « On n’est jamais sûr de revenir en Finals. On l’a compris la saison passée, en prenant les choses pour acquis et on a laissé trainer des séries. Ce n’est pas parce qu’on a une bonne équipe qu’on va aller en Finals. »

« On a appris de nos erreurs, d’une équipe meilleure que la nôtre, qui avait déjà connu les Finals »

L’expérience de 2022 où les Celtics avaient eu deux fois les commandes des Finals (1-0, 2-1) avant de s’incliner face à Stephen Curry et sa bande pèse énormément dans l’esprit de l’ailier.

« On s’est déjà retrouvé dans cette situation. On était dans un match serré, où on avait de l’avance et on était presque à 3-1 dans la série. Les Warriors ont égalisé », se souvient-il, en rappelant ce superbe Game 4 à Boston. « L’expérience est le meilleur des professeurs. On a appris de nos erreurs, d’une équipe meilleure que la nôtre, qui avait déjà connu les Finals, franchi ce cap, mentalement plus forte que nous à l’époque. On a progressé grâce à ça et l’on a vu dans ce match. »

Les joueurs de Joe Mazzulla ont confirmé leur break à Dallas et maintenant qu’ils mènent 3-0, avec un Game 4 à venir vendredi, le trophée est quasiment à Boston. Le « quasiment » a du sens pour Jayson Tatum.

« La saison passée, on était mené 3-0 en finale de conférence et on pensait revenir. On l’a presque fait. On était à une entorse de la cheville d’avoir une vraie chance », glisse le joueur de Boston, touché au début du Game 7 face à Miami. « Donc on n’est pas détendu et on ne pense pas à vendredi. Ça prendra le temps que ça prendra, c’est notre devise. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.