Jason Kidd : « Jaylen Brown est leur meilleur joueur, donc… »

Même si Kristaps Porzingis avait été impressionnant pour son retour, Jaylen Brown avait été le joueur le plus dominant du Game 1 des Finals 2024, en calmant le « run » des Mavericks dans le troisième quart-temps.

Jason Kidd a-t-il été surpris par la performance de l’arrière/ailier, meilleur joueur de son équipe lors de ce match ?

« Eh bien, Jaylen est leur meilleur joueur, donc » répond le coach de Dallas. « Regardez ce qu’il a fait en défense, en prenant Luka sur tout le terrain. En allant sur la ligne des lancers-francs. Il a tout fait et c’est ce que votre meilleur joueur fait. Il joue à haut niveau des deux côtés du terrain, en attaque et en défense, et il a fait ça durant tous les playoffs. Il a été le MVP de la finale de conférence et il a repris où il s’était arrêté. »

Un piège pour Jayson Tatum ?

Une déclaration qui fait déjà pas mal parler, alors que Jaylen Brown n’a même pas été élu dans une All-NBA Team, quand Jayson Tatum était lui dans la première, et qui risque d’animer les conversations d’ici le Game 2.

Mais sans doute est-ce que Jason Kidd y a pensé, dans un petit jeu mental avec les Celtics…

Tente-t-il de diviser les « Jay’s » ou de pousser Jayson Tatum à forcer, alors que les Mavericks sont pourtant continuellement venus en aide sur lui lors du Game 1, lorsqu’il pénétrait, afin de le forcer à lâcher le ballon ?

« Il faut simplement qu’on soit plus physique avec lui, en l’éloignant de la ligne des lancers-francs et de la peinture parce qu’il marquait ou qu’il obtenait la faute » conclut-il ses compliments au sujet de Jaylen Brown.

« Nous savons qu’on va essayer de nous diviser, et je pense que c’est une chose intelligente à faire, mais les gens essaient de le faire depuis des années… Ce n’est pas notre premier rodéo » a toutefois répondu Jayson Tatum.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.