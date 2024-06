Le MVP de la nuit | Jaylen Brown, le puncheur

Pour sa superbe entrée en jeu en 1er quart-temps, décisive pour la suite de la rencontre, Kristaps Porzingis (20 points en 20 minutes) a mérité quelques voix pour le trophée de MVP de la soirée, mais on lui préfère finalement Jaylen Brown pour sa performance sur la durée dans cette large victoire des Celtics.

Auteur de deux dunks tonitruants en première période, le MVP de la finale de la conférence Est a cassé la tentative de « comeback » des Mavericks en 3e quart-temps par sa défense, avec deux contres exceptionnels sur Derrick Jones Jr. puis Kyrie Irving, mais aussi en attaque avec un 3-points longue distance. Auteur de 22 points à 7 sur 12 aux tirs, 6 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 3 contres, Brown s’est comporté comme un puncheur des deux côtés du terrain. Son activité a été monstre comme le confirme sa ligne de stats, et ses « drives » ont cassé la défense des Mavericks.

Un joueur de plus en plus complet

A la différence de Tatum, plutôt dans un rôle de « tueur silencieux », Brown est un leader émotionnel. Alors que les Mavericks avaient recollé au score, il a changé le cours du 3e quart-temps par son impact en défense avec une folle séquence où il contre une tentative de alley-oop de Derrick Jones Jr, puis lorsque l’ailier revient le postérizer, il le bâche ! C’est peut-être le tournant de cette 2e mi-temps.

« Ce qu’on a vu ce soir, c’est en quelque sorte le challenge qu’il s’était fixé en début de saison » explique Joe Mazzulla. « Jaylen ne veut pas être catalogué dans une seule case. Il veut créer, il veut être un joueur complet, et progresser de plus en plus. Sa capacité à écarter le jeu, à faire vivre la balle, à défendre sur et loin du ballon… D’habitude, quand vous creusez l’écart et que votre attaque devient un peu statique, votre défense suit. Et ce soir, notre défense nous a permis de rester dans le coup. Et c’est vraiment important d’avoir cet état d’esprit défensif. Et certaines des actions de Jaylen y ont contribué. »

Dans les faits, les Celtics vont signer un 14-0 sur cette période pour tuer le match, alors que les Mavericks étaient revenus à -8. Quant à Brown, il reste insatisfait : « Luka fait 30 points et 10 rebonds. On peut faire mieux ! »