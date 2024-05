Jaylen Brown élu MVP de la finale de la conférence Est

Le scrutin fut serré, mais pour une petite voix, c’est Jaylen Brown qui décroche le trophée Larry Bird, de meilleur joueur de la finale de la conférence Est. Auteur de 29 points dans le Game 4, il succède à Jayson Tatum (2022) et Jimmy Butler (2023). Une récompense qui l’a bien fait rire, alors qu’il a été snobé des All-NBA Teams et des All-Defensive Teams.

« Je ne m’y attendais vraiment pas, je n’ai jamais gagné la moindre merde ! » a-t-il lancé, avant d’évoquer ses regrets d’avoir été oublié des… meilleurs cinq défensifs. « Je pense faire partie des meilleurs « two-way player » sur les extérieurs, et j’ai le sentiment que j’aurais dû être sélectionné dans une All-Defensive Team. C’est sans doute ce qui m’a fait le plus mal, car c’était l’un de mes objectifs cette saison. Mais tant que l’équipe reconnaît ma valeur, que la ville reconnaît ma valeur, ma famille… Il n’y a que ça qui compte pour moi. »

Avec 29.8 points de moyenne sur la série, dont une pointe à 40 points dans le Game 2, Jaylen Brown recueille cinq voix, contre quatre pour Jayson Tatum. « Il le méritait plus que moi » a-t-il estimé, alors que Jayson Tatum a terminé cette série avec 30.3 points, 10.3 rebonds et 6.3 passes par match.

Combler le vide laissé par Marcus Smart

On retiendra aussi sa progression dans ces playoffs puisqu’il a tourné à 22.8 points par match face au Heat, puis 23.4 points contre les Cavaliers, pour frôler les 30 points de moyenne contre les Pacers.

Jaylen Brown a prouvé qu’il pouvait élever son niveau de jeu, et même se comporter en leader.

« Certaines personnes sont parties et je voulais m’assurer que ce vide soit comblé. Marcus Smart, l’un de mes frères, a été échangé et était l’une des voix de notre équipe. Lui parti, je voulais faire en sorte de prendre la suite. Je voulais m’assurer que tout le monde se sente concerné et sache quelle était la norme. Nous n’avons pas brûlé les étapes tout au long de la saison, j’ai l’impression que nous avons joué chaque match comme il fallait, que nous avons responsabilisé tout le monde, et c’est le résultat. »