Jayson Tatum assure qu’il n’a besoin que d’un match pour retrouver son adresse

Avec 17 points de moyenne à 31% de réussite au shoot, Jayson Tatum a été particulièrement maladroit dans les deux premiers matches face aux Mavericks. Pour autant, l’ailier de Boston se rattrape dans d’autres secteurs, en compilant 10 rebonds et 8.5 passes décisives de moyenne.

Il compense très bien sa maladresse, avec son activité, si bien que les Celtics ne souffrent pas de voir leur meilleur marqueur être aussi peu prolifique.

« Je pense qu’avoir disputé les Finals il y a deux ans m’a aidé à vivre ça », confie-t-il avant le Game 3. « Je sais que je dois être plus efficace, mieux shooter. Je ne peux pas dire le contraire. Mais je ne me laisse pas bousculer à cause de ça. J’essaie toujours de trouver une manière d’avoir de l’impact et de dominer dans d’autres domaines. »

Comment peut-il retrouver de l’adresse ? « Ça peut prendre un match. Je peux exploser sur une rencontre », assure-t-il. « Les pourcentages et le reste peuvent changer. J’ai cet état d’esprit, je suis à un match de le faire. »

« J’aime son état d’esprit et il est incroyable des deux côtés du terrain »

Lors des Finals 2022 face aux Warriors, Jayson Tatum avait tourné à 21.5 points de moyenne à seulement 37% de réussite au shoot. Et dans cette série, il n’avait pas montré la même lecture de jeu, la même capacité à faire des décalages, que face aux Mavericks. C’est sur ce point que Joe Mazzulla a insisté.

« Déjà, je trouve que c’est malheureux de dire qu’il est en retrait alors qu’il fait les bons choix. Je ne crois pas qu’il soit en retrait, car il est agressif, il cherche le bon équilibre. On le voit de manière différente », analyse le coach des Celtics. « Il manipule la défense avec son agressivité, il prend ce que la défense lui donne et joue juste. J’aime son état d’esprit et il est incroyable des deux côtés du terrain. »

Sa mentalité est concentrée sur la victoire finale, qui a échappé à Boston il y a deux ans, alors que les Celtics menaient 2-1 dans la série. « Je sais à quoi ça ressemble d’être dans cette position et de perdre », se souvient Jayson Tatum. « Cette fois, je fais tout ce qui est possible pour que la conclusion soit différente. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.