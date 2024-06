Et si Tobias Harris croisait Paul George…

Pour beaucoup, c’est Paul George qui va être le grand animateur de cette « free agency ». C’est en fonction de son choix, de prolonger ou pas avec les Clippers, que beaucoup d’équipes vont agir. À commencer par les Sixers qui possèdent plus de 60 millions de dollars pour recruter. Ils peuvent s’offrir une superstar, et Joel Embiid serait ravi de voir arriver l’ailier des Clippers.

Du côté d’Inglewood, on n’a pas la main sur le dossier puisque Paul George dispose d’une « player option » à 48.8 millions de dollars. Soit il l’active, et il va au bout de son contrat avec les Clippers, ou demande à être transféré. Soit il la décline, et il devient « free agent », et peut donc signer où bon lui semble.

Le Philadelphia Inquirer assure que les Sixers sont toujours intéressés par Paul George, mais aussi que les Clippers ont un oeil sur… Tobias Harris. Free agent, l’ailier de Philadelphie connaît très bien les Clippers, et sa cote est intéressante puisque le Jazz, les Pistons et même les Mavericks surveilleraient sa situation.

Si les Clippers pensent à Tobias Harris comme « plan B », le quotidien évoque l’idée d’un double « sign-and-trade » où Tobias Harris et Paul George se croiseraient. C’est ce qui s’était passé en 2019 lorsque Kevin Durant et D’Angelo Russell s’étaient croisés lors de l’échange entre les Nets et les Warriors.

Mais… cette possibilité plomberait les finances des Clippers, qui seraient ensuite très limités pour leur recrutement, tandis que les Sixers auraient encore de l’argent pour s’offrir un ou deux free agent supplémentaires.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.